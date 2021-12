Ødegaard scoret – så ble han synderen mot Manchester United

Martin Ødegaard sentral på både godt og vondt i en thriller på Old Trafford.

Manchester United-Arsenal 3-2

Like etter at Manchester United hadde snudd kampen og Cristiano Ronaldo hadde scoret sitt 800. karrieremål, stilnet Martin Ødegaard Old Trafford.

Drammenseren var på et lurt løp i boksen og utlignet for Arsenal.

– Han er tilbake i startoppstillingen. Det er viktig at han leverer målpoeng i rollen som tier, sa TV 2s Øyvind Alsaker fra kommentatorboksen.

– De blir det ikke diskusjon om han skal spille eller ikke – så lenge målpoengene kommer. For han har så mye annet i spillet sitt som gjør at Arteta ønsker å bruke ham, istemte Petter Myhre.

Et kvarter senere gikk det galt for Ødegaard. Da kastet drammenseren seg inn i en sklitakling.

Istedenfor å treffe ballen klippet han ned Fred. Etter en VAR-sjekk ga dommer Martin Atkinson straffe. Fra ellevemeteren var Ronaldo sikker og sendte Old Trafford til himmels igjen.

– Han bør selvfølgelig ikke takle der. Det er klønete og alt annet enn smart å gå ned på den måten. Han har veldig lite å vinne på det og veldig mye å tape på det, konstaterer TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Rundt ti minutter senere ble Ødegaard byttet ut.

Arsenal ville klatret til fjerdeplass med seier. «The Gunners» blir nå liggende på femteplass, ett poeng bak West Ham.

Manchester United brøt en tre kamper lang seierstørke i Premier League. Det betyr at Ralf Rangnick tar over laget på sjuendeplass, bare tre poeng bak den viktige fjerdeplassen.

NY SJEF: Ralf Rangnick så kampen fra tribuneplass. Søndag leder han laget mot Crystal Palace. Foto: OLI SCARFF

Bisart mål

Et mål av det absurde slaget ga Manchester United en dårlig start på kampen.

Foranledningen var en Arsenal-dødball. Fred kom til skade for å stemple David de Gea. United-målvakten ble liggende på gresset i store smerter.

Fred viftet med armene og prøvde å varsle de andre på banen om at keeperen lå nede. Før han visste ordet av det snek et Emile Smith-Rowe-skudd seg forbi en liggende de Gea.

Dommer Martin Atkinson blåste ikke før ballen gikk over linjen. Samtidig jublet ikke Arsenal-spillerne for scoring.

Det kunne de imidlertid gjøre etter en lang VAR-sjekk. TV 2s eksperter konkluderte med at målet hadde blitt annullert dersom Atkinson hadde rukket å blåse før ballen krysset linjen.

– Da hadde det ikke blitt mål, sa Simen Stamsø-Møller.

De frikjente også Emile Smith-Rowe for usportslig opptreden.

– Jeg synes ikke det. Jeg synes han lever med i situasjonen. Får han med seg det som skjer i feltet? Uansett føler jeg at han bare spiller situasjonen ferdig som enhver spiller ville gjort, var Morten Langlis dom.

Eller var David de Gea usportslig? Se og døm selv her:

Ronaldo-dobbel

De røde djevlene løftet seg etter kontroversene. Like før pause rullet de opp et angrep langs venstresiden. Bruno Fernandes avsluttet det med sitt første mål for klubblaget siden september.

Etter sidebyttet var det Cristiano Ronaldos tur. Flere eksperter har vært skeptiske til hvorvidt superstjernen kan tilpasse seg Ralf Rangnicks presspill.

Med den nye United-sjefen på tribunen viste portugiseren i hvert fall frem kvalitetene foran mål. Først var han svært nær scoring etter en lekker skuddfinte. Like etter plasserte han et Marcus Rashford-innlegg i mål.

Det var Ronaldos 800. scoring i karrieren.

Så ble han matchvinner med sitt 801. mål.

Søndag kl. 15.00: Se Ralf Rangnicks debut på TV 2 Sport Premium eller TV 2 Play.