En bil er ikke alltid bare en bil; noen ganger gjør den en minst like viktig jobb som «terapeut». Det er Erik Lyngvær og hans Honda S2000 et levende eksempel på. Her er hans historie:

«Jeg kjøpte en 2002-modell Honda S2000 fra USA i 2009, på veldig lav dollarkurs. Årsaken til kjøpet var mest en skilsmisse som ga meg en slags midtlivskrise, veldig tidlig. Og Honda S2000 var en drømmebil, som var glimrende egnet til å flytte tankene fra negativt til positivt.

For meg har denne bilen blitt ren terapi. Om jeg følte meg litt nedfor, var det bare å gå ut og begynne å skru på bilen. Siden den første eieren hadde brukt den hardt, var det også mye å ta fatt på, og etter alle disse årene er det knapt en skrue eller mutter jeg ikke har løsnet på denne bilen,» forteller han.

Stor stas da Erik Lyngvær tok nevøen med på kjøretrening! Foto: Privat

Verdt mye

Erik Lyngværs Honda S2000 er en av noen svært få med den originale gulfargen som har kommet til Norge. Trolig eksisterer det bare en håndfull eksemplarer av denne modellen innenfor landets grenser. Neste år er planen å registrere bilen som veteranbil, da er den 20 år.

– Hipp hurra for Amcars fantastiske innsats for å få til 20-års regelen, sier han til Broom.

– Utgangspunktet mitt var jo også litt håpet om å gjøre et skikkelig kupp økonomisk med den lave dollarkursen, og det ser det ut til at jeg har klart. Så vidt jeg har klart å finne ut, står et fint eksemplar av en slik bil i dag i rundt 300.000 kroner, og i USA omsettes de for 700.000 – 800.000 kroner.

Denne hissigproppen imponerer stort

Gleden overtok

– Betyr dette at bilen skal selges?

– Nei, er du gal! Så mye som den har gitt meg, kommer aldri det til å skje. Når enden kommer, bytter jeg ut kiste med min Honda S2000, ler Erik, som også har hedret bilen sin med en Honda S2000-tatovering på underarmen!

– Du har gjort mye med bilen selv?

– Ja, veldig mye – i dag er vel absolutt alt av slitedeler og foringer skiftet. Ikke minst etter at forhold nummer to tok slutt, ble det mange terapi-timer sammen med den gule Hondaen. Så fort jeg gikk i gang med å jobbe på bilen, forsvant de tunge tankene – og glede og optimisme overtok, sier han videre.

Noen mekanisk bakgrunn til hjelp hadde han heller ikke, fisker som han er av yrke.

De spesielle dørene er noe av det som særpreger Honda S2000. Foto: Privat

Slapp heldig

– Det har blitt mye «learning by doing», fastslår han.

– Hvor mye har du kjørt med bilen?

– Rundt 1.100 kilometer så langt, men mye har jo handlet om oppgraderinger, forteller Erik Lyngvær som trolig også sliter litt med komfort-faktoren i en bil som Honda S2000; nesten to meter høy som han er.

Noe annet han også har slitt med, er den spreke motoren i bilen.

– Ja, der røk førerkortet, gitt! Jeg skulle bare ut på en liten testtur et års tid etter at jeg fikk bilen, men så var også politiet ute på en liten tur – og våre veier møttes. Det endte med to førerkortfrie år og ny førerprøve. Men jeg slapp heldig, tross alt, fastslår han overfor Broom.

Denne 2-liters VTEC-motoren fra Honda sto det respekt av. Foto: Privat

Toppfart over 240

Honda S2000 er en roadster, en åpen to-seters sportsbil som ble produsert i perioden 1999 – 2009. Noe av det som preget bilen fra første dag, var det friske forholdet mellom vekt og effekt, noe som gjorde bilen særdeles morsom og spennende å kjøre. Honda hadde også tatt ut mye av 2-liters motoren. Effekten var hele 240 hk, noe som selvsagt ga friske ytelser.

Toppfarten var i overkant av 240 km/t, og bilen klarte 0-100 km/t på pene 6,2 sekunder. Her var det med andre stort potensial for fart - noe altså Erik Lyngvær fikk oppleve konsekvensene av i praksis...

Oppsettet var tradisjonelt, med motoren foran og drift på bakhjulene, og girkassen var 6-trinns manuell.

Honda S2000 var 4,12 meter lang, 1,75 meter bred og 1,29 meter høy. Akselavstanden var 2,40 m, og plasseringen av motoren bak forakselen var med på å gi vektfordeling 50/50 mellom for- og bakaksel.

Bagasje burde man ikke ha med mye av på tur med en slik bil. Bagasjerommet er nemlig på beskjedne 153 liter. Egenvekten er 1.274 kg.

Så ekstrem kan en helt vanlig Honda bli

Video: Dette er verdens mest solgte roadster