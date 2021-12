«Little Mix»-gruppa tar pause

Jentegruppa «Little Mix» delte torsdag nyheten på sin Instagram-profil om at de tar pause.

Artistene skal først gjennomføre sin «Confetti»-turné i april og mai neste år før de går videre med egne solo-prosjekter, og takker fansen for følget:

– Det har vært ti fantastiske år, et fantastisk eventyr uten stans, og vi føler at tiden er inne for å ta en pause slik at vi kan lade opp og jobbe med andre prosjekter, skriver de på Instagram.

Vil opptre sammen i fremtiden

Sanggruppa består av Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock og Jade Thirlwall som ble satt sammen til «Little Mix» under X-faktor i 2011.

Trioen takker fansen for all kjærlighet og støtte som de har fått siden begynnelsen av gruppa.

– Vi elsker dere så mye. Vi splittes ikke - «Little Mix» er kommet for å bli, skriver de.

Gruppa har planer om å gjøre mer musikk, dra på turneer og gjøre opptredener i fremtiden, og mimrer tilbake til mange gode minner med «Little Mix».

– Vi vil alltid ha hverandre og dere, fansen i livene våre, skriver gruppa sammen med et hjerte på Instagram.

Fansen reagerer

Flere fans har reagert på at gruppa nå velger å ta en pause, og frykter at de blir komfortable med solo-prosjekter slik at de til slutt splittes som gruppe.

En skriver blant annet:

«Jeg visste dette kom til å skje, men jeg var likevel ikke forberedt på det!»

En annen fan skriver også:

«Gråter og glir nedover en vegg akkurat nå. Jeg elsker dere så mye, dere varmer mitt hjerte. Dere har alle en spesiell plass i hjertet mitt.»

Fansen ønsker dem også lykke til videre med nye prosjekter. En fan skriver i kommentarfeltet:

«Vi vil vente på dere, og vi vil støtte dere gjennom dere solo-prosjekter. Elsker dere.»