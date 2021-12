Mener Klæbo burde fått slippe pressemøtet: – Det er unødvendig av Skiforbundet

Torsdag fikk konflikten mellom Johannes Høsflot Klæbo og Skiforbundet tilsynelatende sin slutt, da skiesset ble enig med forbundet om å likevel ha Viaplays logo på sin skidress.

Etter at enigheten ble kjent, møtte en nedstemt Klæbo mediene på en pressekonferanse i regi av Skiforbundet.

Det får TV 2s langrennsekspert, Petter Northug, til å reagere.

– Johannes burde fått fri fra det for å fokusere på det sportslige inn mot helgens renn World Cup-renn på Lillehammer, sier Northug, og utdyper:

– Skiforbundet vet hva som venter ham når han blir sendt ut til et til et informasjonstørst pressekorps. Det er unødvendig av Skiforbundet, som bør la ham få fokusere på det sportslige.

Northug sier det hadde vært mer profesjonelt av forbundet å la Klæbo få slippe den belastningenhan mener det er å måtte svare på spørsmål fra pressen, slik situasjonen er nå.

– Det krever en del å måtte skru om en bryter og måtte svare på spørsmål du ikke har lyst å svare på, sier langrennseksperten.

Han legger til at han ikke tror saken er lagt endelig død.

– Jeg tror dette er et tema som kommer til å vedvare . Klæbo virket misfornøyd, og man står fortsatt igjen med mange spørsmål, sier Northug, som mener det virket som løsningen ble hastet frem fordi partene trengte det innen helgens renn.

Northug sier han syntes det var trist å se Klæbo møte pressen torsdag.

– Han har tatt et standpunkt som han ikke får lov å fronte lenger. Det er en feil setting å se ham i. Jeg vil heller se Klæbo med startnummer og revangere seg i skisporet, forklarer han.

Dette sa langrennssjefen

På torsdagens pressekonferanse sa langrennssjef, Espen Bjervig, at partene er enige om at vi ser forskjellig på saken, men nå vil vi fokusere på det sportslige. Vi har hatt god dialog begge veier, svarte han, og slo fast:

– Det er alltid godt å lande enighet etter uenigheter, samtidig som jeg har respekt for at folk mener forskjellige ting, la han til.

Bjervig beskrev forholdet mellom Skiforbundet og Team Klæbo som godt.

Han sa det aldri var tema at Klæbo ikke skulle ha den aktuelle logoen på sin dress, ei heller at løperen skulle bli pålagt noen former for sanksjoner.

– Vi har ikke definert regler eller straffer for hva som skjer hvis en utøver gjør det ene eller andre, sa Bjervig.

Han beskrev den omfattende mediesaken konflikten har skapt, som krevende.

– Media har vært det vanskeligste med denne saken. Når vi har en sak som omhandler en utøvers etiske og moralske tvil rundt bruken av en logo på en drakt, løftes det til en debatt rundt utøver og Skiforbundet. Det er ikke det saken har handlet om. den har handlet om et sponsormerke, sa Bjervig.

Northug tror Klæbo går solo

Torsdag skrev Northug på Twitter at han tror Klæbo vil gjøre som ham selv, og gå ut av landslaget på sikt.

Etter OL-sesongen går Johannes ut av landslaget og satser privat mot VM i Planica. https://t.co/yjpDQfIyTP — Petter Northug Jr (@PetterNorthug1) December 2, 2021

Overfor TV 2 forklarer Northug hvorfor:

– Grunnen til at jeg tror det, er fordi Johannes har veldig trygghet i familien sin og de rundt seg, som er en stor del av sitt hans apparat. Han er den skiløperen som har markedsverdien som trengs for at man skal kunne gå privat. Det gir ham muligheten til å bygge et lag etter eget ønske og kanskje få en hverdag han trives enda bedre i enn den han har i dag.

Petter Northug sier han kjenner seg igjen i skvisen Klæbo nå står i med Skiforbundet etter lignende hendelser i egen karriere.

– Det er ikke noe artig når det står på, og man vil gjerne ha en løsning. Det kan skape et feil fokus. Derfor tror jeg Klæbo kan velge å gå solo fortere enn man kanskje hadde trodd, sier Northug, som ikke vil mene noe om det i så fall ville vært et riktig valg av 25-åringen

– Det er bare ham selv som sitter på svaret om det er riktig, slår Northug fast.

Han tror imidlertid Klæbo kommer ti å slå nådeløst tilbake i skisporet under fredagens sprint på Lillehammer.

– Han kommer til å få knallhard konkurranse, men jeg holder Klæbo som favoritt. Jeg tror det vil bli en fryktelig spennende sprint, avslutter Northug.