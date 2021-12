Reagerer på nye koronatiltak: – Folk flykter fra bransjen

Stor smitteøkning i hovedstaden har ført til at regjeringen strammer inn på koronarestriksjonene. Flere i utelivsbransjen er bekymret for hva det betyr for deres ansatte og veien framover.

– Selvfølgelig vil vi passe på våre gjester, men de nye tiltakene setter enormt press på en allerede sliten bransje, sier daglig leder Francisca Jimenez ved serveringsstedet Vespa & Humla til TV 2.

BEKYMRET: Daglig leder for Vespa & Humla Francisca Jimenez forteller de allerede har mottatt flere avbestillinger. Foto: Privat

På torsdagens pressekonferanse med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) ble det kjent at Norge gjeninnfører flere koronatiltak som følge av det seneste utbruddet av den nye omikronvarianten og presset norske sykehus står overfor.

Innstrammingene er spesielt strenge i hovedstaden Oslo og flere kommuner i Viken og Innlandet. I hovedstaden har det blitt påvist ett og mistenkt flere titalls omikrontilfeller etter et utbrudd på et julebord.

Flere avbestillinger

For utelivsbransjen vil de nye restriksjonene blant annet bety plikt om å registrere gjester, krav om bordservering av alkohol og krav om at alle gjester har sitteplasser på serveringssteder som har skjenkebevilling.

Reglene gjelder fra midnatt fredag.

– Bransjen har fulgt reglene hele veien, men vi har lidd av de strenge reglene. Vi vet ikke hva som skjer framover eller om folk har sikker jobb. Folk flykter fra bransjen fordi det er så stor usikkerhet, sier Jimenez.

HARDT RAMMET: Kafé, restaurant og Mikrobryggeri på Grünerløkka, Vespa & Humla, ble hardt rammet av Oslos forrige nedstening. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Vespa & Humla har allerede merket konsekvensene av økt smitte i hovedstaden, og de siste to ukene har serveringsstedet mottatt rundt 25 avbestillinger.

Av dem var åtte julebord, som Jimenez forteller er en stor inntektskilde for restauranten i desember.

– Vaktene er allerede satt og vi har mange folk på jobb, men så har plutselig flere kansellert sine reservasjoner. Det er stor usikkerhet for både ansatte og bedrifter, sier hun.

– Vet ikke om de har jobb

Daglig leder Karl-Henning Svendsen i NoHo Norway, som eier flere utesteder i Oslo, er redd for at mange ansatte kan bli permittert. Han er frustrert og mener at bransjen ikke er et fokus for regjeringen.

– Det kom brått på oss, det er lov å si. Det var ventet at noe måtte gjøres med restriksjonene med tanke på den situasjonen vi har vært i den siste tiden, men vi synes det er trist at bransjen ikke blir mer tenkt på i den beslutningen, sier Svendsen til TV 2.

NYE TILTAK: Daglig leder Karl-Henning Svendsen i NoHo Norway var i godt humør da de inngripende tiltakene for utelivsbransjen i Oslo ble lettet i sommer. Nå er han redd flere mister jobben før jul. Foto: Aage Aune / TV 2

Også NoHo Norway har fått flere julebord-avbestillinger, og Svendsen er bekymret for veien framover både for bedriften og ansatte.

– Det detter inn avbestillinger på julebord og det får konsekvenser for alle. Det er ikke usannsynlig at flere blir permittert, sier han, og fortsetter:

– Vi føler at regjeringen kun tenker på å få kontroll på smitten, og selv om det er viktig er det bedrifter og ansatte som sitter igjen med usikkerheten, både på det økonomiske og jobbmessige. Flere vet ikke om det har jobb til jul.

– Skulle gjerne sluppet å stå her

Kort tid etter at helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) gjorde rede for de nye og inngripende tiltakene i Oslo og omegn, holdt byrådsleder Raymond Johansen (Ap) en pressekonferanse om situasjonen i Oslo.

PRESSEBRIEF: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sa på en pressekonferanse i Oslo torsdag at utbruddet på Frogner kan være det største utenfor Sør-Afrika. Foto: Annika Byrde / NTB

– Jeg skulle veldig gjerne sluppet å stå her igjen, innledet han.

Nye tiltak kommer etter en urovekkende høy smitteøkning, samt et omfattende smitteutbrudd der den nye og tilsynelatende svært smittsomme omikron-varianten er påvist.

Regjeringens nye tiltak innebærer også påbud om munnbind der det ikke er mulig å holde avstand. Det vil si på butikker, kjøpesentre, kollektivtransport, taxi og på serveringssteder. Det blir også påbud om hjemmekontor for hele eller deler av arbeidsstokken.

– Dette kan være det største kjente utbruddet utenfor Sør-Afrika, sier Johansen.