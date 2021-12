Østerrikes statsminister trekker seg

Schallenberg kunngjorde avgangen kort tid etter at det ble kjent at landets tidligere statsminister, partikollegaen Sebastian Kurz, ga seg i politikken for å forsvare seg mot korrupsjonsanklager.

Begge tilhører høyrepartiet ÖVP, som sitter i regjering sammen med De grønne. Regjeringskoalisjonen omtales som skjør.

– Det er ikke min intensjon og har aldri vært mitt mål å overta som partileder for ÖVP. Jeg er fast overbevist om at begge poster, regjeringssjef og partileder, snarest bør besettes av én og samme person, sier Schallenberg.

– Derfor stiller jeg min post som kansler (statsminister) til rådighet, sier han.

Skjør koalisjon

52 år gamle Schallenberg var tidligere utenriksminister og overtok da Kurz trakk seg som statsminister i oktober.

Innenriksminister Karl Nehammer omtales nå som aktuell både som ny ÖVP-leder og statsminister.

Kometkarriere

Kurz gjorde en politisk kometkarriere og ble i 2017 Europas yngste statsminister, bare 31 år gammel.

De siste månedene har imidlertid karrieren fått en kraftig knekk som følge av korrupsjonsanklager. Han er nå en av flere i ÖVP som er under etterforskning.

Selv avviser Kurz anklagene om at han og noen av hans nærmeste medarbeidere har brukt offentlige midler for å sikre positiv omtale i pressen. Påstanden er at dette skal ha begynt i 2016, mens Kurz var utenriksminister, og målet skal ha vært at han skulle bli partileder og statsminister