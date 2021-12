«Farmen»-finalefest avlyst

Finalen i «Farmen» 2021 går av stabelen på søndag. Deltakerne fra årets sesong skulle egentlig møttes til en stor finalefest, men slik ble det ikke.

TV 2s pressesjef, Jan Petter Dahl, sier at kanalen gjerne ønsket å samle deltakerne til en festaften, men at dagens situasjon setter en stopper:

– Vi skulle gjerne ha samlet alle til en storstilt finalefest for Farmen førstkommende søndag. Det hadde årets deltakere virkelig fortjent, sier han og fortsetter:

– Men med den smitte-situasjonen som er i Oslo nå så føler vi at det blir feil, og vi håper og tror at alle involverte har forståelse for denne avgjørelsen.

Finalefesten skulle finne sted på Mesh med presse tilstede, hvor deltakerne kunne ta med en gjest hver.

«Farmen»-deltaker Tonje Frigstad (21) synes det er trist at finalefesten blir avlyst.

– Det er noe forbanna dritt, rett og slett. Alle er så lei av covid og har vært ferdig med det, sier Frigstad.

Hun synes det er kjipt at tiltakene kommer så tett på «Farmen»-finalen, men har likevel forståelse for at valget falt på å avlyse festen.

– Vi er lei oss og synes det er trist, men vi skal prøve å gjøre det beste ut av det, forteller Frigstad.