FNs hovedkvarter sperret av etter meldinger om væpnet mann utenfor

FNs hovedkvarter i New York er sperret av som følge av en hendelse som involverer en væpnet mann utenfor.

Det har ikke kommet meldinger om at han har forsøkt å ta seg inn i bygningen, eller at han har truet andre personer på stedet.

En Al Jazeera-ansatt som jobber i New York, tvitrer at alt personell og delegater ved FN-bygningen i New York er bedt om å søke tilflukt der de befinner seg. Bakgrunnen er meldinger om en væpnet mann utenfor bygningen.

Nyhetsbyrået DPAs korrespondent i New York tvitrer at en politibetjent på stedet har sagt at det er en «mann med hagle der».

En talsmann for FN bekrefter at det pågår en politiaksjon utenfor bygningen.

– FNs hovedkvarter er avstengt, det er politiaktivitet utenfor, sier talsmannen.

Bilder fra området viser at politifolk har omringet en mann som står på et fortau og holder det som synes å være et skytevåpen.

Ifølge en anonym FN-ansatt truer den væpnede mannen med å ta sitt eget liv utenfor hovedinngangen til FN-hovedkvarteret.