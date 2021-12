Ser ny side av Salah: – Der har han tatt kvantesprang

Liverpools superstjerne har tidligere fått skarp kritikk på ett område. TV 2s ekspert mener at Mohamed Salah har luket bort uvanen.

Ikke bare har 29-åringen bøttet inn mål for Liverpool denne sesongen. Aldri før har han slått målgivende pasninger med samme frekvens.

Skulle han holde tempoet oppe, vil han snuse på Thierry Henry og Kevin De Bruynes rekord på 20 målgivende på en sesong.

TV 2s ekspert ser en endring i hvordan Salah opptrer foran mål.

– Jeg var litt kritisk til Mohamed Salah for noen sesonger siden, hvor jeg syntes at han var veldig egoistisk. Der synes jeg han har tatt kvantesprang, sier Petter Myhre i TV 2s Premier League-studio.

REKORDTEMPO: Hvis Mohamed Salah mister tre kamper på grunn av Afrikamesterskapet, ender han opp med 20 målgivende pasninger med dagens tempo. Foto: OLI SCARFF

Burnley-bråket

Salahs egoistiske side har vært et tema mange ganger. Kokepunktet ble nådd da han droppet å sentre til en bedre plassert Sadio Mané mot Burnley. Etterpå var senegaleseren fly forbannet da han ble byttet ut, og flere spekulerte på om raseriet var rettet mot Salah.

Forrige vinter uttalte Michael Owen at Salahs manglende pasninger til en lagkompis hadde nådd et ekstremt nivå. Gary Neville har sagt at Sadio Mané nok er litt mer likandes fordi Salah sentrer mye mindre.

Samtidig har ekspertene forsvart ham og påpekt at en angrepsspiller er nødt til å være egoistisk til tider. Liverpool-manager Jürgen Klopp mener at hans største stjerne har tatt steg.

Han er imidlertid ikke enig i at 29-åringen har vært egoistisk tidligere.

– Salah er aldri blitt kritisert for å være egoistisk av noen av oss. For han har aldri vært for egoistisk, sier Klopp til TV 2.

– Det som har hjulpet Mo, er hans erfaring. Han har ikke mistet grådigheten når det gjelder å score mål, men han har også utviklet seg teknisk. Og han har fått et bedre blikk for spillet og ser medspillere på flere områder på banen, mener tyskeren.

MÅLSHOW: Mohamed Salahs scoringer og assister har gitt Jürgen Klopp mye å glise for denne sesongen. Laget hans har scoret to mål eller mer i 18 kamper på rad, rekord for et engelsk lag i toppdivisjonen. Foto: Peter Byrne

Skaper flere sjanser

Statistikken viser at Salah skaper litt flere sjanser for sine lagkamerater enn tidligere. Han slår 2,1 nøkkelpasninger, altså pasninger som leder til skudd, per kamp. Forrige sesong lå han på 1,7, ifølge tall fra Opta.

Samtidig slår han langt flere målgivende pasninger enn det er forventet at han skal gjøre. Ifølge «Expected Assists»-statistikken skulle han slått i hvert fall fem færre målgivende pasninger enn han har gjort denne sesongen.

Myhre mener uansett at Salah tjener på å ha en mindre egoistisk tilnærming.

– Det tror jeg gjør at han får litt ekstra tilbake igjen òg, og at han kanskje klarer å være mer avslappet. Det blir ikke så krampaktig at «jeg må, jeg må, jeg må» hele veien. Den roen han har nå, balansen han alltid har i avslutningsøyeblikk – det ser ut som han har den beste tiden i verden, roser Lillestrøm-assistenten.

