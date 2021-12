Raymond Johansen: – De samme må ta støyten igjen

Et julebord på Aker brygge har ført til et stort omikron-utbrudd i Oslo. Når regjeringen nå innfører strenge tiltak i regionen, krever byrådslederen at hver tapte krone kompenseres.

Kort tid etter at helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) gjorde rede for de nye og inngripende tiltakene i Oslo og omegn, holdt byrådsleder Raymond Johansen (Ap) en pressekonferanse om situasjonen i hovedstaden.

– Jeg skulle veldig gjerne sluppet å stå her igjen, innledet han.

Nye tiltak kommer etter en urovekkende høy smitteøkning, samt et omfattende smitteutbrudd der den nye og tilsynelatende svært smittsomme omikron-varianten er påvist.

STORT UTBRUDD: Igjen står Oslo i sentrum for koronakrisen. Et stort julebord-utbrudd gjør at regjeringen mener det er behov for nye innstramminger. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

– Dette kan være det største kjente utbruddet utenfor Sør-Afrika, sier Johansen.

Dette gjelder fra midnatt

Fra og med midnatt fredag 3. desember må innbyggerne i hovedstaden igjen leve med begrensninger, i et forsøk på å forsinke og bremse spredningen av mutanten.

Blant annet innføres det krav om munnbind der avstand ikke kan overholdes, det blir avstandsbegrensninger på diverse arrangementer og påbud om hjemmekontor blir gjeninnført.

Nye tiltak i Oslo og omegn: Dette er de nye regionale tiltakene: Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder og taxi.



Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.



Det anbefales også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller er på vei ut av en fotballstadion.

Påbud om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester, skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken. Det kan for eksempel gjøres slik at de ansatte jobber hjemmefra halvparten av tiden.

Antallsbegrensninger for private arrangementer innendørs på inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.

Plikt for serveringssteder og arrangører til å registrere gjester for å kunne varsle gjester ved smitteeksponering.

Krav om bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling

Krav om at alle gjestene har sitteplasser på serveringssteder som har skjenkebevilling

Antallsbegrensninger for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser med inntil 600 (i kohorter på 200).

– Vi er glade for at barn og unge skjermes. Regjeringens mål med tiltaket er å bremse utbruddet av omikron. Det er fortsatt mye vi ikke vet om viruset, sier Johansen, og fortsetter:

– Det viktigste nå er at det bringes på det rene så raskt som overhodet mulig, slik at vi kan komme tilbake til en praksis der vi vet at tiltakene er nødvendige og forholdsmessige.

– De samme må ta støyten igjen

Under torsdagens pressekonferansen krevde byrådslederen at staten kompenserer for utgiftene som igjen rammer næringslivet i hovedstaden.

– Det er mange av de samme som har vært hardest rammet gjennom hele pandemien, som nå må ta støyten igjen. Den menneskelige, men også den økonomiske kostnaden for Oslo kommune blir svært høy, sier han.

Under regjeringens pressekonferanse tidligere på torsdag, uttalte finansministeren at regjeringen innfører tiltak for å kompensere dem som rammes økonomisk.

Johansen forventer at hver krone kompenseres, og at det skjer raskt.

KREVER KOMPENSASJON: Byrådslederen legger til grunn at næringslivet kompenseres fullt ut. Foto: Annika Byrde / NTB

– Vi legger til grunn at alle kostnader knyttet til koronapandemien blir kompensert fullt ut. Det må gjelde for hver enkelt kommune, både for næringsliv, kulturliv og kollektivtransport, sier han.

– For et næringsliv som står på kanten av stupet i årets mest innbringende måned, desember og jul, er det viktig at denne garantien kommer raskt.

Avlyser eget julebord

Byrådslederen gjorde det samtidig kjent at de avlyser kommunens julebord. Det på tross av at Johansen står på at folk ikke skal ha dårlig samvittighet for å gå på julebord.

– Det mener jeg fortsatt. Grunnen her er at dette er et privat arrangement, selv om det er her på rådhuset. Den nye grensen er 100 og vi var påmeldt 267, sier Johansen til TV 2.

Han forklarer at de ikke hadde tid til å dele opp julebordet avdelingsvis, og at de derfor landet på å avlyse.

– Det synes jeg er leit, for det hadde jeg gledet meg til.

Håper å unngå nedstengning

Med over 1.000 nye smittetilfeller siste døgn og det større julebord-utbruddet, er Oslo blitt blodrødt på smittekartet.

Johansen maner til at vi ikke skal være for opptatt av smittetallene.

– Det er viktig at man også fokuserer på vaksinasjonsgraden. Det er den sikreste veien ut av dette, sier han.



Flere bedrifter avlyser nå årets julebord. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) håper likevel å unngå at byen må stenges ned før jul.

– Det håper jeg sterkt at vi skal slippe, og jeg mener at det vi gjør nå er godt tilpassede tiltak ut fra den situasjonen vi har med utbrudd. Vi følger situasjonen fra time til time for å forstå mer av hvordan det sprer seg, hvordan vaksinen virker og hvor syke folk blir av den nye varianten, sier han til NTB.