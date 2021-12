Kulturbransjen i fare: – Mange aktører sliter nå

GOD KVELD NORGE (TV 2): Etter at regjeringen innførte nye koronatiltak sier artist Helene Bøksle at hun er redd publikum ikke tør å komme på julekonsertene hennes.

Torsdag la regjeringen frem nye koronatiltak for å kunne bremse den store smitteøkningen i forbindelse med omikronvarianten. De strengeste tiltakene er innført i Oslo og flere kommuner i Viken med blant annet munnbindbruk, antallsbegrensninger og hjemmekontor der det er mulig.

Tiltakene vil gjelde fra midnatt fredag, og revurderes igjen om to uker. Munnbindpåbud og avstandsanbefaling bidrar til å skape problemer for kultur- og utelivsbransjen.

Sanger Helene Bøksle skal snart ut på juleturné og er bekymret for hva disse koronatiltakene vil si for billettsalget hennes.

– Denne pandemien har allerede fått store konsekvenser for kultur-Norge, liveopptredener og konserter, sier Bøksle til God kveld Norge.

De nye retningslinjer kommer i forbindelse med økende smitte og spredningen av omikron-varianten, som blant annet får konsekvenser for kulturbransjen.

Synkende billettsalg

– På lik linje med andre artister som turnerer i Norge nå, så merker jeg helt klart at billettsalget har fått seg en knekk. Heldigvis kom det på plass en god støtteordning i fjor, ellers hadde det ikke gått rundt. Jeg er bekymret dersom dette vedvarer, for det er mange aktører som sliter nå, forteller hun videre.

Bøksle kan fortelle at turnéen hennes fortsatt vil gå som planlagt, men at det er mulig de må legge inn noen begrensninger på steder der det er solgt mer enn 600 billetter.

– Som artist i dette landet har vi vært ekstremt sårbare og veldig utsatt for enhver ny omdreining med smittetiltak og nye virusmutanter. Selv om det ikke er innført like strenge tiltak som tidligere, så merker alle artister dette svært godt. Folk blir engstelige, og mange holder seg hjemme.

– Jeg begynner å bli rimelig lei korona nå, men det betyr ikke at vi ikke tar nye tiltak og smittevern alvorlig, sier artisten.

Dramatisk fall i aktiviteten

God kveld Norge har snakket med Kurt Nilsens manager, Jan Fredrik Karlsen. Han sier at det ikke blir noen endringer for deres del når det gjelder Nilsens juleturné, ettersom publikum har faste anviste plasser på alle konsertene.

Virke forteller at de nye tiltakene vil føre til en forsterkning av det dramatiske fallet i handels- og tjenestenæringen.

– Det nye virusutbruddet vil ramme deler av handels- og tjenestenæringen hardt, og tiltakene vil føre til en forsterkning av det allerede dramatiske fallet i aktiviteten for virksomhetene som lever av å samle folk, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Har bedt om møte med regjeringen

– Avbestillingene renner inn hos reiseselskapene, i serveringsbransjen og i kultursektoren. Nå trenger vi en offensiv og nasjonal kompensasjonsordning som gjør at de virksomhetene som treffes av smitteverntiltakene også får støtte, sier han videre.

Kristensen mener de nåværende tiltakene, som skal hjelpe bransjene som rammes, ikke er gode nok.

– Vi er glade for at regjeringen nå kommer med tiltak for kulturlivet og frivilligheten, men vi etterlyser treffsikre tiltak for de andre rammede bransjene. Vi har derfor bedt om møter med regjeringen for å gå i dialog om tiltak som skal hjelpe virksomhetene, sier han.

– Regjeringen viser til krisestøtte gjennom den kommunale ordningen, men den er ikke treffsikker nok, sier han videre.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) uttalte under regjeringens pressekonferanse at det vil bli innført tiltak for å kompensere dem som blir rammet økonomisk grunnet de nye tiltakene.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), har i ettertid sagt at han forventer at hver krone kompenseres, og at det ikke må ta for lang tid.

Johansen sier følgende:

-Vi legger til grunn at alle kostnader knyttet til koronapandemien blir kompensert fullt ut. Det må gjelde for hver enkelt kommune, både for næringsliv, kulturliv og kollektivtransport.