Svetlana Tsikhanowskaja: – De truet meg med millioner av år i fengsel

Den hviterussiske opposisjonslederen og tidligere presidentkandidat Svetlana Tsikhanowskaja (39) måtte nærmest flykte fra sitt eget land etter det omstridte presidentvalget i Hviterussland i august 2020.

I et eksklusivt intervju med Skavlan – som er tilgjengelig på TV 2 Play – forteller hun om de dramatiske dagene rundt valget, og om kampen hun fortsetter å kjempe.

Se Skavlan-intervjuet med Svetlana Tsikhanowskaja på TV 2 Play.

Ektemannen ble arrestert

Det var i slutten av mai 2020 at hennes ektemann Sergei Tsikhanowskaja (43) ble arrestert og varetektsfengslet. Dagen før hadde han lansert sitt kandidatur til presidentvalget i Hviterussland med mål om å beseire Aleksandr Lukasjenko, Hviterusslands autoritære president siden 1994.

– Han ville stille til presidentvalg fordi han ville virkelig gjøre noe med landet vårt. Men da mannen min sa offentlig at han ville bli president, ble han arrestert neste dag, forteller hun.

Med ektemannen i fengsel, bestemte hun seg for å overta presidentkampanjen hans, til tross for at hun ikke hadde noen politisk erfaring.

– Jeg er en helt vanlig kvinne som jobbet som engelsklærer, men de siste ti årene hadde jeg vært hjemmeværende for å passe barna. Jeg kunne ikke jobbe, fordi et av barna mine har spesielle behov.

I motsetning til ektemannen, ble hun aldri arrestert da hun annonserte at hun skulle stille som presidentkandidat. Hun har en teori om hvorfor.

– Jeg tror regimet ville latterliggjøre meg. De tenkte nok: «Hvem i dette landet vil stemme på en kvinne uten politisk bakgrunn?».

Omstridt valg

Hun ble raskt ansiktet til opposisjonen, og ett av hennes mange valgkampløfter var at alle politiske fanger skulle slippes fri.

I forkant av valget viste uavhengige meningsmålinger – gjort fra utlandet – at hun lå an til å få 71 prosent av stemmene, mens Lukasjenko fikk ti prosent.

Men da hviterussiske myndigheter publiserte den offisielle målingen på valgdagen før valglokalene var stengt, var resultat nærmest stikk motsatt: Lukasjenko fikk nesten 80 prosent av stemmene, mens Tikhanovskaja fikk skarve syv. Det var ingen utenlandske observatører involvert i stemmetellingen.

Tsikhanowskaja nektet å godta valgresultatet, og uttalte at hun var den rette vinneren av valget. Lukasjenko fortsatte som president, noe som førte til mange og langvarige demonstrasjoner i landet.

Ble truet med millioner av år i fengsel

Dagen etter presidentvalget leverte hun en klage til valgkommisjonen. Det førte til at livet hennes ble snudd på hodet.

TRUET: Svetlana Tsikhanowskaja ble truet av det hviterussiske regimet med «flere millioner år i fengsel» om ikke hun forlot hjemlandet sitt. Foto: Pernilla Thelaus

– Jeg ble møtt av to representanter fra regimet som beskrev min fremtid dersom jeg skulle fortsette å bo i Hviterussland. De sa at mannen min allerede var i fengsel, og at jeg ville bli sittende i fengsel i millioner av år. De sa også at jeg ikke ville få se barna mine vokse opp. De anbefalte meg å forlate landet. Det var et psykisk press, sier hun.

Det endte med at hun valgte å forlate sitt eget land og flyttet med barna til nabolandet Litauen.

– I det øyeblikket forsto jeg ansvaret mitt. Mammaen i meg vant, så jeg forlot Hviterussland for å være med barna mine. Det var et veldig vanskelig valg å ta, sier hun.

Hun har ikke sett ektemannen – som hun giftet seg med i 2004 – siden 29. mai i fjor. All kontakt mellom dem består av korte beskjeder som blir overlevert via advokater.

– Selv de som bor i Hviterussland har ikke lov til å kommunisere med politiske fanger, sier hun.

Kjemper videre

Det har gått mer enn ett år siden det kontroversielle valget og hennes flukt fra Hviterussland. I dag bor hun med sønnen og datteren i Litauen, og er fremdeles opposisjonens ansikt. Hun reiser verden rundt for å snakke med statsledere om hva som bør gjøre med situasjonen i Hviterussland.

Kampen hennes er med andre ord langt fra over.

– Mer enn 40.000 mennesker har blitt varetektsfengslet siden valget i fjor. Akkurat nå sitter det 888 politiske fanger i fengsel, og mellom 2000 og 4000 er fengslet for politisk motiverte saker.

Tsikhanowskaja innrømmer at noen dager er tyngre enn andre, men hun får motivasjon fra sin egen familie og folket som støtter henne i Hviterussland.

– Det er tider hvor jeg er utrolig utslitt og utmattet. Men barna mine spør meg stadig om når de skal møte pappaen sin igjen, det er tusenvis av ødelagte familier i hele landet, og tusenvis lider i fengsel. Da skjønner jeg at jeg ikke har noe valg. Jeg må fortsette, sier hun og legger til:

– Jeg kan hvile senere, men ikke nå.

Se Skavlan-intervjuet med Svetlana Tsikhanowskaja på TV 2 Play.