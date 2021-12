Nordmenn i utlandet er bekymret for julen: – Redd for at flybilletten hjem ryker

– Vi har tenkt på denne julen lenge, men med den nye varianten er vi redd for at innreisereglene strammes inn mer, sier Alexandra Harris (33) til TV 2.

REDD FOR JULEN: Norske Alexandra Harris (33) er redd hun og datteren må avblåse julefeiringen i Norge dersom ektemannen ikke kommer seg til Norge før julaften. Foto: Privat

Hun er en av flere nordmenn bosatt i utlandet som er bekymret for at hun går enda en annerledes jul i møte. I fjor ble den tilbragt høygravid og isolert i huset utenfor Denver i Colorado i USA.

Selv landet hun og datteren i Oslo i slutten av november. Det var første gang besteforeldrene i Norge fikk møte barnebarnet.

Men nå spøker det for reisen til hennes amerikanske ektemann, som fremdeles er igjen i USA og som sliter med å få godkjent sitt vaksinepass i Europa, til tross for at han er fullvaksinert og får tredje vaksinedose neste uke.

KORONABABY: Alexandra og ektemannen ble stolte foreldre til en liten jente midt i pandemien. Besteforeldrene fikk først møte barnebarnet i slutten av november i år. Foto: Privat

– Vi ville gjerne feire julen med min familie da datteren min er deres første barnebarn, men dersom mannen min ikke får komme inn i Norge og innreisereglene strammes inn, så skal jeg og datteren min reise tilbake til USA før jul, forteller Harris.

– Vi vil først og fremst feire jul som en ny familie på tre.

Stor usikkerhet

TV 2 har snakket med flere nordmenn i USA, Belgia, Danmark, Storbritannia, Tyskland og Italia, som kjenner på stor usikkerhet rundt sin planlagte juleferie i Norge. Flere av dem har ikke sett familien siden starten av pandemien.

BEKYMRET: Trebarnsmamma Ellen Mosebekk er redd for at juleferien ryker dersom det kommer strengere innreiseregler for Belgia, hvor familien på fem er bosatt. Foto: Privat

– Hvis det skulle vise seg at Norge stenger grensene helt eller at vi må i karantene når vi kommer fram er poenget borte. Vi drar tross alt for å møte familie og venner, og for å feire julen sammen, forteller Ellen Sofie Mosebekk (39) til TV 2.

Hun er bosatt i Waterloo i Belgia, og hadde håp om at vaksinen skulle sikre at familien på fem kunne reise hjem til Oslo i julen. Men om reglene endrer seg innen 20. desember, kan mye skje.

– Vi avventer og følger nøye med på hvordan koronasituasjonen utvikler seg her og i Norge, sier hun.

Det gjør også Tonje Lissandrin (46), som allerede har måtte avlyse tidligere Norgesturer på grunn av pandemien. Hun er selv bosatt i Veneto i Italia, hvor Europas første koronadødsfall ble registrert i februar 2020.

BEKYMRET: Tonje Lissandrin (46) har bodd i Italia hele pandemien, og risikerer nå at hjemreisen til jul går i vasken. Under nedstengingen skrev hun en poetisk bok kalt "Rød Sone" om opplevelsen av nedstengingen i Italia. Foto: Privat

Den planlagte sommerferien til Norge, hvor familien skulle mellomlande i Amsterdam, gikk i vasken da Nederland ble ildrødt på Norges koronakart og familien ble pålagt karantenehotell ved ankomst.

– Det var forferdelig mye stress, sier hun.

– Hvis vi ikke kan reise til Norge i julen må vi forsøke å ende billettene igjen. Jeg håper ikke det skjer eller at flybillettene blir kansellert.

Risikerer å feire jul alene

Flere norske studenter i utlandet er blant dem som bekymrer seg. Mari Kastet (27), som studerer ved Georgetown University i USAs hovedstad Washington DC, risikerer å feire jul alene dersom hjemreisen blir avlyst. Samtidig er hun bekymret for hva som skjer dersom USA endrer sine innreiseregler mens hun er hjemme.

HJEM TIL JUL: Mari Kastet (27) håper hun fortsatt kan feire jul med søsteren i Asker. Men koronasituasjonen gjør henne urolig. Foto: Privat

– Jeg er på universitetet fram til 14. desember, så jeg kan ikke reise hjem tidligere. Jeg følger jo med på utviklingen, men det jeg er mest redd for er at jeg ikke kommer meg inn igjen i USA etter nyttår, forteller Kastet til TV 2.

– Dersom jeg må avlyse så må jeg kanskje være alene. Kanskje ambassaden har noe opplegg, eller så må jeg spørre min tidligere vertsfamilie i Texas om jeg får komme dit. Men planen var å reise hjem til Asker for å feire jul med søsteren min og hennes barn, så det blir veldig trist om jeg ikke kommer meg hjem, sier hun.

Mari Kastet (27) utenfor Georgetown University i Washington DC i USA, hvor hun studerer. Hun å bli sittende alene på julaften dersom reisen hjem til Norge blir avlyst. Hun er bekymret for hva som skjer om reglene for innreise til USA etter nyttår endrer seg. Foto: Privat

Hjemlengsel

Hennes bekymring deles av flere, og på Facebook har flere utrykt uro rundt koronasituasjonen.

En jente bosatt i Texas skriver hun sliter med hjemlengsel: «Jeg har ikke vært hjemme siden 2018, og fikk ikke dratt på min egen "graduation" på grunn av korona. Jeg savner familien min så mye at det gjør vondt», forteller hun.

Graduation referer til uteksaminering fra universitetet.

En annen skriver: «Jeg er så klart bekymret og redd for at både vi og familien hjemme må gå glipp av enda en julefeiring sammen.»

En kvinne ble så skremt etter regjeringens pressekonferanse på tirsdag at hun umiddelbart framskyndet flyreisen hjem.

«Jeg orket ikke uvissheten og vil heller ha førjulstiden med familien enn ingenting», skriver hun.

En annen nordmann bosatt i København i Danmark tar i bruk humor, og forteller at han kommer til å få «sinnsyk pinnekjøttabstinenser på julaften», men at feiringen i Norge har blitt erstattet med en tur til Jylland i år.

Nye innreiseregler

På en pressekonferanse torsdag informerte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) at de gjeninnfører flere koronarestriksjoner både nasjonalt og regionalt. Blant annet blir det innført testplikt for alle reisende som kommer utenfra Norge.

– Denne pandemien skal vi kontrollere. Den er ikke over. Det har vi fått demonstrert med tydelighet denne uken, sa Støre.

NYE TILTAK: Statsminister Jonas Garh Støre (Ap) og helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) kunngjorde torsdag at reisende til Norge har testplikt uansett vaksinestatus fra og med midnatt fredag. Foto: Heiko Junge / NTB

Allerede er det innført plikt om innreiseregistrering for alle reisende, men torsdag kom regjeringen med ytterligere tiltak.

– Vi har sagt vi kommer til å ta grep umiddelbart dersom situasjonen blir bekymringsfull. Nå har vi kommet dit. Situasjonen er bekymringsfull, og vi tar grep, sa Kjerkol.

STRAMMER INN: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier koronasituasjonen i Norge nå er bekymringsfull. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Alle som kommer til landet får nå plikt om å teste seg innen 24 timer etter ankomst. Plikten vil gjelde absolutt alle, både uvaksinerte og vaksinerte. Det vil også gjelde personer som har gjennomgått Covid-19.

Reisende vil kunne teste seg ved grenseoverganger, offentlige teststasjoner eller ved selvtest, og dersom den er positiv vil vedkommende ha plikt om å ta en PCR-test.

Videre er det munnbindpåbud for alle reisende over tolv år fram til det foreligger en negativ koronatest der det ikke er mulig å unngå nærkontakt med andre. Det blir også foretatt kontroller på grensen.

Forskriften trer i kraft ved midnatt, og blir vurdert på nytt om to uker.

Har troen

Likevel tar ikke alle sorgen på forskudd, og flere har fortsatt troen på at hjemreisen går som planlagt.

Noen spøker med at de skal hjem til jul selv om de må kle seg ut som et grantre for å snike seg over grensen, og andre skriver de gleder seg til pinnekjøtt med familien i Norge etter å ha vært koronafast i utlandet i fjor.

«I verste tilfelle må jeg på karantenehotell. Det får jeg tåle, men hjem skal jeg», skriver en nordmann bosatt i London.

Så langt har ikke Utenriksdepartementet gått ut med noen spesielle råd til nordmenn som skal hjem til jul.