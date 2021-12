Dette anbefaler helsemyndighetene om julebord

I sitt faglige råd skriver helsedirektoratet at julebord kan gjennomføres, så fremt det er i mindre grupper og med personer man vanligvis har omgang med.

De mener likevel at det er svært viktig å ha kontaktreduserende tiltak på alle arrangementer, og redusere antall nærkontakter.

«Som nevnt over anbefales det at hver og en bør redusere antallet nærkontakter også i førjulstiden. Et julebord med de du til vanlig jobber med og har kontakt med vil f. eks. ikke bidra vesentlig til at du øker antallet nærkontakter,» skriver de.

Disse tiltakene anbefales - Påbud om munnbind. - Antallsbegrensninger for private arrangementer innendørs inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler. - Påbud om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig, skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra deler av uken, f. eks 50%. - Plikt for serveringssteder og arrangører til å ha system for å registrere gjester og for å varsle gjester om smitteeksponering. - Plikt til karantene inntil negativt prøvesvar på første test foreligger (ikke bare anbefaling som nå) også for barn i skolealder som er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til personer med påvist covid-19, uavhengig av vaksinasjonsstatus. - Fritidskarantene for husstandsmedlemmer som har covid-syke i isolasjon i egen husstand. - Krav om sitteplasser og bordservering for serveringssteder som har skjenkebevilling

– Viktigst at man er frisk

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sa tidligere torsdag til TV 2 at det viktigste man kan gjøre er å forsikre seg om at man ikke er syk.

– Det aller viktigste er at man er frisk når man deltar på julebord, sa Nakstad.

Han mener at et julebord med de man vanligvis jobber med, ikke medfører at man vesentlig øker antall nærkontakter.

Slik vil myndighetene du skal unngå kontakt Å holde avstand der det er mulig



Å unngå håndhilsning og klemming

Økt bruk av hjemmekontor når det er mulig

At voksne redusere antall nærkontakter

Å gjennomføre arrangement på en måte som legger til rette for å følge de generelle smittevernrådene

Alle oppfordres til å holde seg hjemme og teste seg når de er syke.

Å bruke munnbind der det ikke er mulig å holde avstand innendørs i det offentlige rom og på kollektivtransport

– Møter du de du vanligvis er med gjennom en arbeidsdag, er det liten ekstra smitterisiko ved å være på et julebord. Det er imidlertid lurt at store bedrifter splitter opp litt, og ikke veldig mange samlet på julebord, sier han.

Den siste uken har omikron-varianten ført til at smittevernet strammes til. Det første bekreftede tilfellet av omikronsmitte i Norge kom etter et julebord i Oslo.

Har kalt inn til pressekonferanse

Regjeringen holder i dag pressekonferanse om koronasituasjonen. Det er ventet at de skal presentere nye nasjonale og regionale tiltak.

Helsedirektoratet og FHI skriver i sin vurdering at forsterkede tiltak bør anbefales i flere kommuner som er berørt av pågående utbrudd av omikron-variant og hvor det også er stor belastning på spesialisthelsetjenesten.

Direktoratet skriver at koronasertifikatet kan brukes som et alternativ til restriksjoner.

Innreiserestriksjoner

Det er allerede innført innreiserestriksjoner for åtte land i Afrika.

Formålet med tiltakene er å forsinke etableringen av omikronvarianten som dominerende variant i landet inntil flere eldre har blitt vaksinert, og vi har fått mer kunnskap om varianten.

Tiltakene bør vurderes på nytt etter 14 dager. Det er nødvendig fortløpende å vurdere nødvendigheten og forholdsmessigheten ved tiltakene etter hvert som vi får ny kunnskap. Dersom viruset viser seg å ha mildere egenskaper, vil tiltakene kun måtte stå i kort tid.