Anbefaler strengere tiltak i Oslo etter omikronsmitte

- Påbud om munnbind.

- Antallsbegrensninger for private arrangementer innendørs inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.

- Påbud om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig, skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra deler av uken, f. eks 50%.

- Plikt for serveringssteder og arrangører til å ha system for å registrere gjester og for å varsle gjester om smitteeksponering.

- Plikt til karantene inntil negativt prøvesvar på første test foreligger (ikke bare anbefaling som nå) også for barn i skolealder som er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til personer med påvist covid-19, uavhengig av vaksinasjonsstatus.

- Fritidskarantene for husstandsmedlemmer som har covid-syke i isolasjon i egen husstand.

- Krav om sitteplasser og bordservering for serveringssteder som har skjenkebevilling