Audi A4 Allroad er en svært populær bil på bruktmarkedet. Ikke uten grunn. Disse bilene er jo nær perfekte for norske forhold.

Her får man god komfort, god bakkeklaring for rufsete veier og føre, god framkommelighet, mye utstyr, sterk dieselmotor – og en liten dose status. Alt pent innpakket i et litt høyreist stasjonsvognkarosseri med noen offroad-detaljer. Uten at det er en høy SUV.

Modellen dukket opp i 2009, i kjølvannet av den større og mye dyrere A6 Allroad, som allerede hadde vært en suksess i mange år.

Også den litt mer folkelige A4 Allroad ble raskt populær. Det er den fortsatt som bruktbil. Fine eksemplarer med lav kilometerstand rives fort unna. Det er nemlig langt fra slik at alle nordmenn skal ha elbil. I alle fall ikke av de som kjøper brukte biler.

Les også: – Dieselbilene kommer knapt inn døren før de er solgt

Dette må du betale

De aller billigste får man nå for rundt 75.000 kroner. Da biler som har gått langt og som bærer litt preg av nettopp det. Dette er naturlig nok også de eldste bilene, fra 2009/2010.

Kan du legge rundt 200.000 på bordet, får du en fint utstyrt 2014 /2015 modell, med rundt 150.000 kilometer på telleverket.



Du kan fortsatt få den som ny også. Da koster den nesten 600.000 kroner – og det før man har satt ett eneste kryss i tilbehørslisten. Få nye blir solgt. Det er bruktmarkedet som gjelder nå.

Som alle andre brukte biler innehar A4 Allroad styrker og svakheter. Det er særlig to kostbare ting man bør være oppmerksom på om du ser etter en slik bil på bruktmarkedet. Se videoen, så finner du ut hva det er.

Eier du en Audi A4 Allroad, eller en annen Audi? Fortell oss om det her:

Video: Se vår bruktbiltest av bilen i videoen under