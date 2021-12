23-åring siktet etter Stovner-skyting blir løslatt fra varetekt

Den ene 23-åringen som er siktet etter skyteepisoden på Stovner i oktober, blir løslatt fra varetekt. Politiet sier at mistanken mot ham ikke er svekket.

23-åringen løslates når varetektsperioden løper ut torsdag, opplyser politiet til Avisa Oslo.

– Det er på bakgrunn av at politiet anser at bevisforspillelsesfaren overfor medsiktede er ivaretatt. Derfor er det ikke behov for ytterligere fengsling, sier politiadvokat Kristin Feed i Oslo politidistrikt.

Hun understreker at siktelsen for medvirkning opprettholdes, og at mistanken mot ham ikke er svekket.

Mannen har hele tiden nektet straffskyld i saken.

– Jeg er ikke overrasket, sier mannens forsvarer, advokat Fisnik Baki.

23-åringen er siktet for medvirkning til drapsforsøk etter at en mindreårig mann 25. oktober ble skutt ved Stovner senter i Oslo. Offeret hadde skader i mageregionen.