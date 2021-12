Charlotte (29) vil ha et barn til – én ting holder henne igjen

Hjemme hos fire år gamle Mia på Lørenskog er det snart klart for jul. Juletreet er allerede pyntet, og malesakene på kjøkkenbordet kan vitne om at det blir hjemmelagde julekort i år.

Mamma Charlotte Nilsen og samboeren føler seg nå klare for barn nummer to, men det er lettere sagt enn gjort. Økonomien gjør paret usikre.

– Det er jo litt utfordringer med økonomi. Med tanke på at Mia går i barnehage. Hvis vi skulle fått barn nummer to snart, ville de ha gått på SFO og barnehage. Det er jo ganske dyrt. Da måtte man betalt over 7000 i måneden.

– Hva synes du om at økonomi kan være en stopper?

– Jeg synes det er trist, for hvis fødselstallene fortsetter å gå nedover, så trenger vi absolutt flere barn i Norge.

STOLT: Mia er fornøyd med trykket hun har laget i barnehagen. Her viser hun det frem til mamma Charlotte. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Bekymret

Nilsen får støtte fra seksbarnsmor og barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

– Jeg har ikke satt noe mål for fruktbarhetstallene, jeg er bare bekymret for at de går ned. Og har vært bekymret for at det blir en ubalanse mellom generasjoner, sier Toppe.

Hun mener imidlertid at regjeringen allerede har tatt grep som kan gjøre økonomien lettere for barnefamiliene.

NEDGANG: Det gjennomsnittlige antallet barn en kvinne har når hun fyller 45 falt under to i 2020. Foto: Jonas Pedersen/Grafikk

Regjeringen har reklamert med lavere barnehagepriser i neste års statsbudsjett. Makspris for barnehage fra 1. august 2022 blir 3050 kroner i måneden. Nedgangen i månedspris sammenliknet med i dag blir dermed:

For ett barn 265 kroner billigere

For to barn 465 kroner billigere

For tre barn 583 kroner billigere

I tillegg vil alle førsteklassinger få gratis kjernetid i SFO.

Liten effekt

FUNGERER IKKE: Forsker Rannveig Hart mener tiltakene ikke vil føre til flere barn. Foto: Aurora Hovland / TV 2

Forsker ved FHI, Rannveig Hart, har fått tilsendt en liste over regjeringens viktigste økonomiske tiltak rettet mot barnefamilier. Hun sier tidligere studier peker mot at disse tiltakene i seg selv ikke vil være nok til en varig økning.

Forskning fra andre land viser at når foreldre får mer penger, så får de barn litt raskere.

– Så er det spørsmålet om denne endringen er stor nok til å gi en endring vi kan måle. Hvis vi ser på tidligere studier er den kanskje litt for liten.

Heller ikke endringer i permisjonsordningene vil ha store effekten på fruktbarheten, ifølge Hart.

– Små endringer i fedrekvote og i lengden på foreldrepermisjonen har hittil vist seg å ha liten effekt, forklarer hun.

Hart er klar på at det er et politisk spørsmål om det er negativt med for lave tall. Men lave fødselstall vil kreve endringer i dagens samfunn.

– Da må vi organisere en annen måte å betale pensjoner på. Og vi må finne ut av hvem som skal ta vare på, altså gi helse- og omsorgstjenester, til de gamle når de blir eldre og trenger mer støtte, sier Hart.

– Ikke nok

Barne- og familieministeren innrømmer også selv at regjeringens tiltak ikke er nok til å snu den negative trenden.

– Synes du det er nok til å skape endring?

– Nei, det er jo ikke nok sånn sett. Men det er jo en del av en satsing på barnefamilier som kan gjøre det litt enklere i den totale økonomiske situasjonen de er i.

Statsråden mener tiltakene er en start.

– Vi skal hele tiden jobbe for å gjøre det bedre. Men det er det som ligger inne. Det er viktig målsetninger.

SEKSBARNSMOR: Den nye barne- og familieministeren vet en del om hva det vil si å få flere barn. Foto: Aurora Hovland / TV 2

Seksbarnsmor og statsråd

I 2019 benyttet daværende statsminister Erna Solberg (H) nyttårstalen sin til å be kvinner få flere barn. Toppe vil ikke komme med helt samme oppfordring.

– Jeg ville vel ikke ha brukt akkurat de ordene.

Hun har imidlertid selv fått seks barn og sier til TV 2 at hun vil anbefale norske familier å gjøre det samme.

– Det er veldig hardt, men en stor glede.