Fra stjerne til femtevalg: – Slutten på en æra

Etter en lang karriere som åpenbart førstevalg, får Marcelo (33) svært lite spilletid i Real Madrid. Nå kan det se ut som at brasilianerens dager på toppnivå er talte.

Se Real Madrid - Inter på TV2 Play tirsdag fra kl. 20.45!

Real Madrid flyr høyt i La Liga for tiden. Etter nok en seier mot Real Sociedad lørdag, ligger hvittrøyene komfortabelt på førsteplass i den spanske toppdivisjonen. De står dermed med seier på de siste åtte kampene i alle konkurranser, før Champions League-oppgjøret mot Inter på tirsdag.

En som sannsynligvis ikke kommer til å se kampminutter i midtukens kamp er klubbens kaptein, Marcelo. Venstrebacken befinner seg helt ute i kulden i Carlo Ancelottis mannskap.

Femtevalg i backrekken: – Ikke god nok lenger

Etter 15 år i Real Madrid, med hele 532 kamper under beltet for hovedstadsklubben, kan det se ut som at karrieren på toppnivå nærmer seg slutten. Brasilianeren har kun spilt 87 minutter ligafotball i årets sesong, og anses nå som femtevalg på den konkurransefylte backplassen.

Foran ham i rekken står Ferland Mendy, David Alaba, Nacho Fernández, og til og med unggutten Miguel Gutiérrez.

At Marcelo står så langt bak i køen på backplass har lenge ligget i kortene, mener TV2s LaLiga-ekspert, Mina Finstad Berg:

– Det er jo egentlig ikke nytt denne sesongen her. Det har vært en tendens over tid, før Ancelotti kom. Det handler rett og slett om at han ikke er god nok lenger. Han har mistet mye av det som pleide å gjøre ham til en av de beste i verden. Han har ikke kunnet bidra offensivt på den måten han kunne før, og han har hatt flere defensive blundere. Derfor er han femtevalg nå.

Alt peker på at dette er krølltoppens siste sesong for «Los Blancos». Fluminense, klubben han ble hentet til Real Madrid fra, meldes å være blant hans beundrere, ifølge nettsiden El Nacional.

Skulle 33-åringen selv ønske det, ser ikke Berg noen grunn for at Real Madrid ikke vil godkjenne et salg.

– Jeg vil tro at han er på vei ut. Det er ikke nødvendigvis så viktig for Real Madrid å få ham ut, men han har vært en såpass viktig spiller i så mange år nå at hvis han ønsker ut i januar, så vil jeg tro at han får lov til det. Det syns jeg Real Madrid nærmest skylder ham, sier fotballeksperten om en eventuell overgang.

Et stort fall: – Ikke i nærheten av den spilleren han var

Avdelingsleder for nyhetssaker i supporterklubben Real Madrid Norge, Shayan Jalilian, påpeker venstrebackens nedgang de siste årene:

– Han har rett og slett hatt et helt enormt fall. De beste spillerne i Europa klarer å holde dampen oppe når de kommer opp i årene, men med Marcelo har det dessverre vært det stikk motsatte. Dagene hans på toppnivå er talte, uten tvil. Han er ikke i nærheten av den spilleren han var tidligere.

BENKESLITER: Marcelo har kun spilt totalt 87 minutter ligafotball denne sesongen. Foto: Manu Fernandez

Jalilian, en storfan av Real Madrid, tror i likhet med Berg at Marcelo er i sin siste sesong i den spanske hovedstaden. Han ser ikke for seg et scenario der brasilianeren, som har et halvt år igjen av kontrakten sin, blir i klubben:

– De tre siste sesongene har vært utrolig svake, og for klubbens del tror jeg de bare teller dager til 1. juli 2022. Kommer det interessante tilbud, er jeg overbevist om at Real Madrid kommer til å være villige til å slippe ham.

Skulle Marcelo forlate klubben etter hans 15 år lange tjeneste, har han et dryss av trofeer å se tilbake på. Fra hans debut i 2006/2007-sesongen har han vært med på å løfte hele 22 pokaler for hvittrøyene, inkludert fem ligatitler.

Brasilianeren regnes som en av de viktigste brikkene i Real Madrids storhetsperiode, og ikke minst var han sentral da klubben tok fire Champions League-gull på fem år fra 2013/2014-sesongen til 2017/2018-sesongen.

Mens Real Madrid-maskineriet fortsetter å produsere, ser derimot 33-åringens egne storhetsperiode ut til å være over. Hans forrige start i ligaen var 30. oktober, og da spilte han kun 65 minutter. Siden har sjansene vært bortimot ikke-eksisterende, utenom en halvtime mot FC Sheriff Tiraspol i Champions League.

– Jeg syns det er utrolig trist. Jeg mener at han er en av de beste venstrebackene som noen gang har spilt. På sitt beste kunne han rive lag i stykker nærmest på egenhånd. Jeg tør til og med å påstå at han har betydd mer for Real Madrid enn Roberto Carlos, sier Jalilian om Marcelos karriere.

– Vil stå med gullskrift i historiebøkene

Real Madrid har lenge hatt en lite glamorøs tilnærming når det kommer til klubblegenders avskjed. Om Marcelo forlater klubben etter alle disse årene, er det viktig at hans farvel blir rettferdig, mener Berg:

– Real Madrid har jo hatt noen bitre avskjeder med tidligere legender. Iker Casillas er kanskje det aller verste eksempelet på en klubblegende som på ingen måte fikk den avskjeden han gjorde seg fortjent til. Jeg håper at de har lært av det, og at de nå gjør det på en mer rettferdig måte enn de har gjort et par ganger tidligere.

Hovedstadslaget fikk stor kritikk for måten de håndterte Casillas sin avslutning i klubben i 2015, som etter et 25-årig opphold fikk en hurtig pressekonferanse for å si sine farvel med supporterne. Marcelo vil nok håpe på en bedre avskjed.

AVSKJED: Marcelo vil nok håpe på et bedre farvel enn det keeperlegenden Casillas fikk. Her feirer de Champions League-gullet i 2014. Foto: Daniel Ochoa de Olza

Både Berg og Jalilian ser på brasilianeren som en klubblegende, og en spiller som har brakt mye til fotballen generelt. For supporterne vil det bli tungt å si farvel til en av klubbens beste spillere gjennom tidene.

– Det vil være en vemodig dag for Real Madrid-supporterne. Det er jo en spiller som mange har vært veldig glad i, og en som har gitt klubben og supporterne utrolig mange fine stunder. En gledesspreder for alle som er glad i fotball, en spiller uten håndbrekk og bremser, beskriver Berg.

Nå som Marcelos gullår tilsynelatende er bak ham, kaller Berg det enden av en æra for den tidligere superstjernen:

– Det er slutten på en æra. Det må vi kunne si. Han vil stå igjen som en av de beste backane i Real Madrids historie. Han kommer til å bli husket som en viktig brikke i en av klubbens mest suksessrike perioder. En spiller som var med på å gjøre fotballen mer fargerik. Jeg tror det er få som misliker Marcelo.

Jalilian oppsummerer Marcelo som en showman med tekniske kvaliteter ingen andre venstrebacker har hatt gjennom historien. Fra supporternes side, vil brasilianeren stadig bringe varme minner:

– Med Marcelo så var det en totalpakke. Humøret han hadde på banen, måten han spredde det til sine lagkamerater. Han kunne drible og gjøre ting for seg selv, men først og fremst var han en helt enorm lagspiller. I Real Madrid vil han alltid stå med gullskrift i historiebøkene. Som supporter kommer han til å ha en helt spesiell plass i mitt og andre supporteres hjerte.