Anbefaler påbud om munnbind, hjemmekontor og antallsbegrensninger

Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og helseminister Ingvild Kjerkol holder pressekonferanse om koronasituasjonen klokka 16 torsdag, der de vil informere om nye nasjonale og regionale tiltak.

I det faglige grunnlaget til regjeringen skriver Helsedirektoratet og FHI at de anbefaler forsterkede tiltak i forbindelse med omikronutbrudd i Oslo.

Direktoratet foreslår påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde avstand minst én meters avstand, som i butikker og på kollektivtransport.

Andre aktuelt tiltak er påbud om at arbeidsplasser, der det er mulig, skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra deler av uken.

Tiltakene foreslås for Oslo, Asker, Bærum, i tillegg til opptaksområdet til Ahus som er: Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Hurdal, Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Lørenskog, Lillestrøm, Rælingen, Aurskog-Høland, Enebakk, Nordre Follo, Ås, Nesodden, Frogn.

Disse tiltakene anbefales: Påbud om munnbind

Påbud om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig, skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra deler av uken, f. eks 50%

Antallsbegrensninger for private arrangementer innendørs inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler

De siste dagene er det blitt bekreftet flere tilfeller av omikronvarianten i Norge.

Blant annet har 60 av de 120 deltakerne på et julebord på Louise Restaurant og Bar på Aker Brygge fredag 26. november fått påvist koronasmitte.

Helseetaten i Oslo kommune opplyste torsdag ettermiddag at én av disse er smittet av omikronvarianten.

– Det forventes flere tilfeller. Det jobbes aktivt med smittesporing for å begrense smitteveier og forhindre større utbrudd. Her er det tett dialog mellom Oslo kommune og helsemyndighetene, skriver Oslo kommune i pressemeldingen.