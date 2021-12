Derfor mener forskeren pandemien kan være over til sommeren

Det ser kanskje litt mørkt ut med omikron-variant og økende smitte, men her får du noen lysglimt i pandemi-tunnelen. En av Norges fremste virusforskere har flere grunner til å tro at du kan legge vekk de fleste tiltakene etter vinteren.

– Vi er alle lei, men vi må holde ut, sier Rebecca Cox ved Universitetet i Bergen.

Hun er leder for Influensasenteret, og forstår at mange føler på avmakt nå som smittetallene stiger, og lumske virusvarianter med skumle navn som «omikron» truer i horisonten.

Likevel – selv om det kanskje ser mørkt ut for vinteren, er det noen lyspunkt som gir grunn til optimisme.

Det første gjelder svar på alle spørsmålene rundt omikron-varianten.

FORSKER: Rebecca Cox er professor, mangeårig virusforsker og leder for Influensasenteret som er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Tror på snarlig svar

Cox tror nemlig man relativt raskt vil få kunnskapen man trenger.

– Smitter den lettere? Vil den gi mer alvorlig sykdom? Virker vaksinene mot den? Det er mye man lurer på, men nå er alle i gang med å analysere dette. Forskerne har fått sekvensen de trenger, og jobber nå veldig raskt med verktøyene som kan gi oss kunnskap. Jeg tror vi har svar på disse spørsmålene innen to uker, sier Cox.

Med hele verdens søkelys på omikron-varianten, jobber altså de beste forskerne på kloden intensivt med å finne ut hvor farlig denne mutasjonen faktisk er. Dette påpekte også assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2 mandag.

Cox sier det overhodet ikke er sikkert at omikron er farligere enn delta-varianten.

Hun er fremdeles ikke er overbevist om at denne siste mutasjonen kommer til å utkonkurrere den indiske varianten vi har blitt så kjent med.

Enn så lenge har den nye varianten for det meste smittet unge, friske folk i Sør-Afrika.

– De har hatt mye beta-smitte, men relativt lite delta i det landet. Dessuten er det sommer der nede nå. Det er klart at det er mange som tar det med seg når de reiser, men det betyr ikke at dette blir verre enn delta. Vi må bare se hvordan det blir fremover, sier forskeren.

VAKSINE: Sør-Afrika har intensivert vaksineringen etter at den nye omikron-varianten ble oppdaget i landet. Foto: Jerome Delay / AP.

Pandemiens slutt

Cox tror også det nå går an å se lyset i tunnelen, og en ende på pandemien slik vi kjenner den.

Om få måneder er det to år siden landet stengte ned 12. mars 2020. Forskeren mener det fins særlig én god grunn til å si at pandemien kan være over til våren eller sommeren.

– Håpet er at når det blir varmt igjen til neste sommer, og alle i verden har fått tilbud om vaksine, så vil vi ikke trenge så mye tiltak, sier hun.

At verdens fattigere land får dosene de trenger, blir altså nøkkelen, ifølge Cox.

– Ingen er trygge før alle er trygge. Derfor er det viktig at Norge og andre land stiller opp med vaksinene de har lovet. Man må få vaksinene inn i armene til folk, ikke på lager. Lav-inntektslandene har lav vaksinasjonsgrad på grunn av manglende tilgang, men dette kan løses med politisk vilje, sier hun.

COVAX: En sykepleier fyller opp en dose med AstraZeneca-vaksine som har funnet veien fra fabrikken i India til Nairobi gjennom COvax-samarbeidet. Gjennom vinteren vil verdens fattige land få tilgang til mange vaksinedoser. Foto: Ben Curtis / AP.

Kan justere vaksinene

Et annet gledelig moment er at legemiddelprodusentene BioNTech og Moderna har sagt at de innen rimelig tid kan justere vaksinen til å virke mot omikron.

Det er sagt at den nye varianten har minst 32 endringer sammenlignet med delta. Men hva betyr det, egentlig?

– Disse mutasjonene er i piggproteinet, som viruset bruker for å binde seg til cellene våre. Dette er nøkkelen viruset bruker for å komme inn, og hvis disse er bedre tilpasset så kan det kanskje binde seg lettere, sier Cox.

FHI: – Dominerende variant

Mandag sier FHI at omikron-varianten ser ut til å ha større spredningsevne, og at vaksinene kanskje ikke fungerer like godt mot denne.

– Dermed kan vaksinerte i større grad bidra til smittespredningen. Det betyr at varianten vil kunne overta som dominerende variant i løpet av noen uker, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Cox mener likevel det er fullt mulig å dempe smittespredningen hvis man tyr til de gode gamle tiltakene.

– Det er ikke alvorlig hvis vi husker at vi skal holde avstand, bruke munnbind, teste oss, holde oss isolert hvis vi blir syke, og ikke minst ta vaksinen og takke ja til en eventuell booster-dose, sier hun.

SVAR: Avdelingsdirektør Line Vold i FHI sier mandag at det tyder på Omikron-varianten er mer smittsom enn Delta. De venter også på flere svar rundt den nye mutasjonen. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Ikke farlig med tredje dose

Nå er det nemlig vedtatt at alle over 18 år i Norge skal få tilbud om en tredje vaksinedose før påske.

Til de som er skeptiske til påfyll, sier virusforskeren det ikke er farlig med flere doser.

– Det er ikke skadelig å ta flere doser av samme vaksine. Vi gjør dette flere ganger gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, og ofte trenger vi dette for å friske opp den immunologiske hukommelsen. Kroppen skal huske den til neste gang viruset treffer oss, sier Cox.

Hun har en klar melding om at det er vaksinene som har æren for å ha tatt livet mer tilbake til normalen, beskyttet de sårbare og hindret alvorlige komplikasjoner for dem som har blitt syke.

– Hva tenker du om tiltakstrettheten mange føler på nå?

– Jeg tenker at hvis vi holder ut og er solidariske, så kommer dette til å gå bra. Norge har taklet pandemien veldig godt sammenlignet med mange andre land, og jeg tenker også at vi har lært veldig mye i denne tiden. Både hvordan vi beskytter de eldre, bruker munnbind og tenker smittevern er god kunnskap å ha med videre, sier Cox.