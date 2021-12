Skatteetaten åpner kontroll etter pendlerboligsakene

Statsministerens kontor har i dag fått et brev fra Skatteetaten. Der varsler etaten at det vil bli gjennomført en kontroll av innrapportert arbeidsgiveravgift for pendlerleiligheter i perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020.

– Saken er av stor samfunnsmessig betydning, og den har vokst i omfang. Skatteetaten mener at vi nå har kommet til et punkt hvor det er riktig og viktig å følge opp med en kontroll, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

– Bidrar til tillit

Fristen for å returnere opplysningene er satt til 10. desember.

– Vi politikere er helt avhengige av tillit. Det har i høst vært mye oppmerksomhet om politikere og pendlerleiligheter. Derfor er det fint at Skatteetaten vil se nærmere på dette. Kontroll kan bidra til økt tillit, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Skatteetaten skriver i brevet at kontrollen er begrenset til arbeidsgiveravgift for pendlerboliger som er tildelt fra Statsministerens kontor.

– Statsministerens kontor vil bidra med den informasjonen Skatteetaten måtte ha behov for, sier statsministeren.

Utelukker ikke tilbakebetaling

Også Stortingets administrasjon er orientert om kontrollen. Stortingsdirektør Marianne Andreassen forsikrer om at de vil gi Skatteetaten all nødvendig informasjon. Administrasjonen har så langt ikke har fremmet tilbakebetalingskrav overfor enkeltrepresentanter.

«Jeg vil imidlertid ikke utelukke at det kan bli aktuelt å fremme økonomiske krav, dersom videre undersøkelser som ledd i politiets etterforskning eller de undersøkelsene som er varslet fra Riksrevisjonen, avdekker forhold som kan gi grunnlag for det.», skriver stortingsdirektør Marianne Andreassen i et svarbrev til Frp-leder Sylvi Listhaug.

I høst er det blitt avslørt at flere politikere har fått gratis stortingsleilighet i strid med reglene.

Pendlerbolig-saken tok for alvor fyr etter at Adresseavisen avslørte at stortingspresident Eva Kristin Hansen hadde hatt gratis pendlerbolig i Oslo, til tross for at hun hadde eid bolig i Ski fra 2014 til 2017, bare 29 kilometer unna. For å få pendlerbolig må stortingsrepresentanter bo mer enn 40 km unna hovedstaden.