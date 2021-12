Skiskytterbrødrene Bø premiereklare med egen TV 2-serie

BRØDRENE BØ: Vi følger verdens beste skiskytterbrødre, Tarjei og Johannes, både i løypa og på privaten i serien som har premiere på TV 2 Play søndag 5. desember.

«Brødrene Bø» er en dokumentarserie som følger verdens beste skiskytterbrødre som jager samme drøm. Det handler om OL-gull, om å sjonglere privatliv med å være toppidrettsutøver - og om å knuse den andre.

Fra søndag 5. desember er første episode tilgjengelig for strømming på TV 2 Play, og nye episoder slippes ukentlig hver søndag fremover. Serien skal også vises lineært på TV 2s kanaler, med førstegangsvisning på første episode på TV 2 11. desember.

Viser kjente og ukjente sider - på godt og vondt

Tarjei vil bevise at han fortsatt kan prestere på øverste nivå, mens Johannes må sjonglere et hektisk småbarnsliv i Kongsvinger med livet som nasjonal skihelt.

– Dette er en serie som gir seerne et eksklusivt innblikk i skiskyttersirkuset - og forteller om hvor ekstremt mye arbeid vi legger ned for å hevde oss i toppen, sier storebror Tarjei Bø.

Serien blir en reise gjennom dårlig samvittighet, alvorlige skader - og et hjertevarmt rivaleri.

– Dette handler også om familiene våre - og hvor viktige de er for oss. Uten dem hadde jeg aldri kjempet om å være verdens beste. Men det er vanskelig å være toppidrettsutøver, samtidig som man skal være en god pappa og ektemann. Serien forsøker ikke å sminke virkeligheten, men være ærlige og åpne om utfordringene dette livet gir, sier Johannes Thingnes Bø.

– «Brødrene Bø» gir oss muligheten til å bli kjent med de ukjente sidene til to av Norges mest kjente og populære idrettsutøvere. Både Johannes og Tarjei har bestemt seg for å ta med seerne bak kulissene, både profesjonelt og privat, og uten forbehold eller reservasjoner. Det gir et unikt og upolert innblikk i livene til de to brødrene, som lever ut en mildt sagt krevende kombinasjon som familiefedre og toppidrettsutøvere. I en OL-sesong står ekstra mye på spill. Serien produseres og publiseres fortløpende, uten at noen vet hvordan det går, sier TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen.

Drømmer om gull i Beijing

Skiskytterbrødrene fra Stryn er blitt fulgt tett av et tv-team gjennom sesongoppkjøringen fra mai, og følges videre frem til etter OL i februar - og sesongens store mål, som er OL-gull i Beijing.

Bø-brødrenes merittliste er lang. Til sammen har de vunnet 61 verdenscuprenn, verdenscupen sammenlagt fire ganger (3xJohannes og 1xTarjei), 23 VM-gull og to OL-gull (Tarjei på stafett i 2010 og Johannes individuelt på normaldistansen i 2018). Men for Tarjei er det én ting som mangler:

– Det store målet mitt denne sesongen er et individuelt gull i mitt siste OL - en drøm jeg ikke har klart å oppnå hittil i karrieren, sier Tarjei Bø.

Del av TV 2-satsing

– For TV 2 er «Brødrene Bø» en del av vår satsing på norsk idrett generelt og skiskyting spesielt. Neste vinter blir vi rettighetshaver på de internasjonale rettighetene for skiskyting og vi er svært motiverte for å løfte interessen ytterligere med engasjerende historiefortelling. Denne serien markerer startskuddet på en slik satsing, sier mediehusets sportsredaktør Vegard Jansen Hagen.

Serien produseres for TV 2 av produksjonsselskapet Monday.