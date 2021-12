SAS gjeninnfører obligatorisk munnbind

Fra mandag krever flyselskapet at alle bruker munnbind på innenlandsflyvninger og på flyvninger i Skandinavia. Det betyr at man nå må bruke munnbind på alle deres reiser.

I en pressemelding skriver pressesjef i SAS, John Eckhoff at alle deres passasjerer fra mandag 6. desember vil bli bedt om å ha med seg og bruke medisinske munnbind på flyreiser i Skandinavia.

GJENINNFØRER MUNNBIND: John Eckhoff, pressesjef i SAS. Foto: SAS

Det er allerede obligatorisk med munnbind på alle andre utenlandsreiser med flyselskapet, og dermed er det nå krav om munnbind på alle selskapets flyreiser.

Kravet om munnbind på reiser i Skandinavia ble fjernet i oktober, men nå skal det altså gjeninnføres.

– Nå som alle skandinaviske myndigheter begynner å gjeninnføre anbefalinger om bruk av munnbind, vil SAS gjeninnføre disse som et forebyggende tiltak, står det i pressemeldingen.

Norwegian avventer

I flyselskapet Norwegian avventer de situasjonen og sier de ikke innfører noe påbud om munnbind nå.

– Norwegian stiller seg bak myndighetenes anbefalinger, og oppfordringen om å benytte munnbind gjelder derfor også om bord på våre fly. Vi oppfordrer både passasjer og crew til å følge dette. Vi innfører ingen påbud nå, men vurderer situasjonen fortløpende, sier kommunikasjonsdirektør i Norwegian, Esben Tuman, til TV 2.

Også flyselskapet Flyr sier at de anbefaler munnbind, men at de ikke vil innføre et påbud nå.

– Flyr stiller seg bak myndighetenes anbefalinger, og oppfordringen om å benytte munnbind gjelder derfor også om bord på våre fly. Vi oppfordrer både passasjer og crew til å følge dette. Vi innfører ingen påbud nå, men vurderer situasjonen fortløpende. Flyr er som eneste flyselskap sertifisert etter DNVs My CAREs sertifisering og har med det gode systemer for smittevern, skriver Anita Svanes, kommunikasjonsdirektør i Flyr, til TV 2.



Widerøe følger situasjonen

Informasjonssjef i Widerøe, Silje Brandvoll, sier til TV 2 at de foreløpig bare har munnbind som en anbefaling på sine flyreiser.

FØLGER SITUASJONEN: Informasjonssjef i Widerøe, Silje Brandvoll. Foto: Widerøe

– Men dette er noe vi vurderer fortløpende. Vi følger situasjonen veldig tett, og kan ikke utelukke at det blir et nytt påbud, sier hun.

– Har dere tatt en vurdering på dette i dag, etter at SAS i dag innførte påbudet?

– Nei, men som sagt: Vi følger dette fortløpende.