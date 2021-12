Skulle røyke hasj – fant død mann i skogen

Fire menn i begynnelsen av 20-årene er dømt til 18 dagers ubetinget fengsel for å ha forklart seg uriktig til politiet om et mistenkelig dødsfall. En femte mann får betinget fengsel, mens en sjette er helt frikjent.

Tidlig om morgenen den 7. juni i 2020 fikk politiet melding om et mistenkelig dødsfall i en skog rett utenfor Bryne på Jæren.

Det var fem menn i starten av 20-årene som varslet politiet om at de hadde funnet en død mann i en gapahuk i skogen.

Alle de fem som varslet var på åstedet da politiet ankom.

I ettertid viste det seg at det også hadde vært en sjette person på åstedet, som de fem ikke fortalte politiet om.

Flere av de løy også om dette på konkrete spørsmål fra politiet i avhør.

Nå er fem av de seks dømt for uriktig forklaring til politiet. Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte saken.

Hadde rullet med russen

De fem som var på åstedet da politiet ankom hadde vært sammen på rulling med russen tidligere denne kvelden.

Mot slutten av festen ble de fem enige om at de skulle røyke hasj på vei hjem.

Et par av de tiltalte gjorde derfor en avtale med den sjette av de tiltalte, om at de skulle møtes i skogen for å kjøpe og røyke hasj.

Da de ankom åstedet var alle seks godt beruset, ifølge dommen fra Sør-Rogaland tingrett.

De to som gikk fremst i gruppen skal raskt ha fått øye på at det lå en død person inne i gapahuken i skogen.

Mistenkelig dødsfall

Av dommen kommer det frem at politiet først kodet funnet av den døde mannen som et «mistenkelig dødsfall».

– Fikk brev om at mobilen ble avlyttet

Politiet hadde ifølge dommen tre hypoteser som de jobbet ut i fra. Den første hypotesen var at dødsfallet skyldtes en ulykke. Den andre hypotesen var at mannen var utsatt for noe kriminelt. Den tredje var at de sto overfor et selvdrap.

Samme dag som den døde mannen ble funnet, opplyste politiet i en pressemelding at det trolig var et selvdrap.

Flere av de tiltalte kjente til den avdøde mannen. De tenkte med en gang at han hadde tatt sitt eget liv, står det i dommen.

Kastet kniv

Ved siden av mannen i gapahuken lå det en kniv. Mannen som i utgangspunktet var i skogen for å selge hasj, og som hadde forlatt åstedet før politiet ankom, plukket opp denne og kastet den vekk.

Etter det første døgnet med etterforskning visste ikke politiet at det hadde vært en sjette person på åstedet.

Han meldte seg til slutt selv for politiet. I retten forklarte han at han satt med en dårlig følelse dagen etter drapet. Han følte behov for å snakke med noen om det han hadde sett.

Dessuten tenkte han på at han kunne bli trukket inn i en kriminaletterforskning fordi han hadde tatt i kniven som lå ved siden av den avdøde mannen.

– Foreldre aner ikke hva barna får tilbud om på Snapchat

Derfor kontaktet han politiet og sa at han hadde noe å fortelle. Likevel valgte også han å forklare seg usant i avhøret. Ifølge hans første forklaring hadde han vært alene i skogen.

Det var flere ting med denne forklaringen som ikke stemte overens med det de fem første hadde sagt i sine avhør med politiet.

Derfor besluttet politiet å pågripe alle sammen. Hver og en av dem måtte sitte to dager i varetektsfengsel mens politiet gjorde nye avhør av dem.

Én av seks frifunnet

Torsdag kom dommen. Fire av de tiltalte får 18 dagers ubetinget fengsel, med fradrag av to dager for utholdt varetekt.

En av de seks er derimot helt frikjent, fordi politiets avhører aldri spurte konkret om hvem som hadde vært i skogen. I dommen heter det:

«På et tidspunkt ut i avhøret spurte tiltalte eksplisitt politibetjenten som han ville ha andre navn på hvem som var der. Til dette svarte avhøreren: Nei, det har vi.»

Videre skriver retten at selv om tiltalte aldri nevnte at den sjette mannen var i skogen da avdøde ble funnet, så ble han heller ikke spurt om det.

I retten fortalte mannen at han ikke sa dette fordi politibetjenten ikke var interessert i det. Retten kan dermed ikke utelukke at han hadde nevnt den siste mannen dersom han hadde bitt bedt om å nevne alle navn.

Lavere straff enn aktors påstand

Påtalemyndigheten ba om at de fem første skulle dømmes til 24 dagers fengsel med fradrag av to dager for utholdt varetekt. Straffen er altså seks dager under aktors påstand.

For den sjette mannen, han som forlot åstedet før politiet kom, var aktors påstand 24 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år. Også han fikk 18 dager fengsel, men med de samme betingelsene.

Han korrigerte på eget initiativ sin uriktige forklaring i sitt andre avhør med politiet, og bidro med dette til å få en endelig løsning på saken.

I dommen legger retten til grunn at de uriktige forklaringene ble gitt for å dekke over planene om å kjøpe og røyke hasj, og at det ikke hadde noen sammenheng med funnet av den døde personen.

Forsvareren til en av de dømte, advokat Håkon Pinderød Eliassen, ønsker ikke å kommentere dommen utover at den vil bli anket.