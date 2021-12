Havarikommisjonen: Flere årsaker til flystyrt i Kongsvinger

Det var 21. januar 2020 at et mikrofly endte på ryggen etter et mislykket landingsforsøk på Gjølstad flyplass i Kongsvinger. Ulykken skjedde da en instruktør og en elev trente på landinger. Den 72 år gamle instruktøren omkom og den 78 år gamle eleven, som også var eier av flyet, ble lettere skadd i ulykken.

Torsdag kom Statens havarikommisjon med sin rapport om ulykken. Kommisjonen skriver at flyet landet for langt inn på rullebanen slik at det fikk problemer med å stoppe. I et forsøk på å ta av igjen traff flyet to biler som sto parkert for nærme rullebanen. Flyet endte deretter på et jorde utenfor flystripa der det tippet over på ryggen.

Undersøkelsen viser videre blant annet at sjekklister ikke ble brukt, at flyturen ikke var planlagt godt nok, og at instruktøren ikke hadde nok erfaring med flytypen. Høy alder hos begge pilotene nevnes også som en mulig medvirkende årsak.

– Sikkerhetssystemet til Norsk Luftsportforbund/Sportsflyseksjonen er et godt utgangspunkt for sikker mikroflyging, men det er behov for innskjerping av holdninger til og etterlevelse av regelverket i miljøet. Det er også behov for å endre krav i sikkerhetssystemet for typeutsjekk og kontinuitet for mikroflyinstruktører, skriver Havarikommisjonen i sin rapport.

