Stortingsdirektør utelukker ikke krav om tilbakebetaling i pendlerboligsakene

Stortingets administrasjon har så langt ikke har fremmet tilbakebetalingskrav overfor enkeltrepresentanter i den såkalte pendlerboligsaken.

«Jeg vil imidlertid ikke utelukke at det kan bli aktuelt å fremme økonomiske krav, dersom videre undersøkelser som ledd i politiets etterforskning eller de undersøkelsene som er varslet fra Riksrevisjonen, avdekker forhold som kan gi grunnlag for det.», skriver stortingsdirektøren i et svarbrev til Frp-leder Sylvi Listhaug.

Hun understreker at uttalelser hun har gitt om saken tidligere ikke låser Stortinget eller Stortingets administrasjon å droppe eventuelle tilbakebetalingskrav dersom det skulle vise seg å være grunnlag for dette.

«De aktuelle uttalelsene er uttrykk for hvordan jeg har vurdert situasjonen på bakgrunn av de opplysninger som var kjent på det tidspunktet.»

Det er torsdag også klart at Skatteetaten åpner kontroll etter pendlerbolig-sakene.

I høst er det blitt avslørt at flere politikere har fått gratis stortingsleilighet i strid med reglene.

Pendlerbolig-saken tok for alvor fyr etter Adresseavisens avsløringer om stortingspresident Eva Kristin Hansen. I tre år fikk hun gratis pendlerbolig fra Stortinget selv om hun eide bolig i nærheten av Oslo.