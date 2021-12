Klæbo: – På en skala fra én til ti, er humøret mitt på tre

RJohannes Høsflot Klæbo gjør helomvendig, og skal gå med Viaplay-logoen på skidressen. Han er enig med skiforbundet om å avslutte uenigheten.

Landslagsløperen nektet å gå må Viaplay-logoen på skidressen under verdenscupåpningen i Ruka forrige helg.

Se utdrag fra Klæbos pressekonferanse øverst!

I en pressemelding sa Klæbo at han anså seg som ferdig med saken.

– For meg har det vært viktig å formidle min bekymring i forhold til troverdighet og uavhengighet ved at en innholdsaktør og rettighetsinnehaver som Viaplay også inngår en kommersiell sponsoravtale. Jeg mener det jeg har ment hele tiden i denne saken. Samtidig har jeg nå sagt ja til å eksponere Viaplay-reklamen på konkurransedrakten, sa Johannes Høsflot Klæbo i en pressemelding fra Skiforbundet.

Torsdag møtte han pressen på Lillehammer, men nektet å svare på ytterligere spørsmål om saken.

– Nei, jeg har ikke så mye mer kommentere om det annet enn det jeg har sagt i pressemelding tidligere. Vi har blitt enige om å ikke si noe mer om det, sa Klæbo på pressekonferansen.

– Følte du deg presset til å snu?

– Jeg kommer ikke til å si noe mer enn det som er sagt, svart han bestemt.

– Hvordan har du hatt det den siste tiden?

– Jeg har hatt det fint, før han gjentok på en rekke oppfølgningsspørsmål om bråket med skiforbundet han selv var hovedpersonen i:

– Som sagt, jeg vil ikke si noe mer om det.

På spørsmål om hvorfor han som hovedperson i saken ikke ville svare på spørsmål om sponsorbråket, svarte han like kort.

– Jeg tenker at det er fordi hovedpersonen er lei.

Han gikk ikke med Viaplay på skidressen på trening torsdag, ifølge NRK. Heller ikke det ville han si noe om årsaken til.

– Som sagt, jeg vil ikke kommentere mer om det, men det kommer, sa Klæbo.

– Gjør dette noe hvilke slag du ønsker å kjempe fremover?

– Jeg kommer ikke til å snakke mer om det, jeg orker det ikke, svarte han.

Skistjernen innrømmet at humøret er «middels» etter den siste ukens strid

– På en skala fra én til ti er humøret mitt tre, lød fra 25-åringen fra podiet.

Klæbo ville heller ikke svare på om han planlegger å bryte med landslaget på sikt.

– Jeg kommer ikke til å kommentere noe som kan vinkles opp mot den type Viaplay-saken.

Lagkamerat Emil Iversen fikk med seg tause Klæbo på pressekonferansen.

– Jeg så på det, og det var litt dårlig stemning, så jeg må prøve å komme med litt positive vibber her. Men jeg har ikke planlagt en vits. Jeg har en vits, men den er så grov, jeg tør ikke ta den igjen, sa Iversen.

Før han senere la til:

– Det er positivt at det har løst seg. Om han ikke hadde gått her, så hadde det vært positivt for meg på sprinten, men jeg er glad for at han går, sa Iversen, som ikke mener saken er så veldig stor.

– Så stor er den ikke, det vet jeg ikke. Men det går helt fint for meg, det har ikke gått utover meg. Jeg vil ikke ta noen side, men jeg er glad for at Johannes går skirenn med de sponsorene vi har. Folk må få mene det de vil, men her virker det som om Espen Bjervig har vært fremme med pisken, mente Iversen og smilte lurt.

Klæbo ville heller snu fokuset på det sportslige.

– Jeg er godt forberedt, så får vi telle opp når helgen er ferdig, varslet han.

Og:

– Jeg hadde en middels helg i Ruka, så nå må jeg bare prøve å gjøre det bedre denne helgen her.

Han fikk kritikk fra russisk hold etter at de valgte å stå over det siste rennet i Ruka på grunn av kulden. Russerne hintet om at Klæbo og de øvrige norske burde fått bot for å ha droppet rennet i Finland.

– Hvis de mener det, så skal de få stå for det. Men det er ikke slik at vi håper det skal bli kaldt, så det ikke blir skirenn, svarte Klæbo på den russiske kritikken.