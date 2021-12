Bydelsoverlege om stort utbrudd i Oslo: – Vi er ikke forberedt

Bydelsoverlege i Oslo mener smittesporingsteamene ikke er rustet for å håndtere et stort utbrudd av omikron nå.

Selskapet Scatec arrangerte julefest med 120 deltagere på Louise Restaurant og Bar på Aker Brygge fredag 26. november.

60 personer har fått påvist koronasmitte etter julebordet. Foreløpig er én person bekreftet smittet av omikron, men kommunen sier de forventer flere tilfeller.

Jorunn Thaulow, bydelsoverlege i Vestre Aker og medisinsk ansvarlig for smittesporingsteamet i Oslo vest, forteller at de ikke er rustet for et stort utbrudd nå.

– Vi har ikke ressurser i smittesporingsteamene rundt omkring til å håndtere mye mer nøyaktig form for arbeid enn det vi gjør nå, sier hun til TV 2.

SMITTE: Alle gjestene som var på Louise sist fredag har blitt bedt om å teste seg. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Utfordrende hvis smitten øker

Bydelsoverlegen forteller at de aktivt jobber med smittesporing for å begrense smitteveier og forhindre større utbrudd etter julebordet.

– Vi jobber systematisk og har opparbeidet oss ganske gode rutiner. Vi har et godt system og har jobbet med mer avanserte saker tidligere, sier Thaulow.

Smittesporingsteamet i Oslo vest har nedfelt en egen gruppe som jobber spesifikt med smittetilfellene etter julebordet.

Problemet oppstår dersom omikron er mer smittsom og utbruddet øker i omfang.

Tidligere i høst ble kommunene bedt om å nedjustere TISK, som er arbeidet med testing, isolasjon, smittesporing og karantene. Thaulow forteller at det er krevende å opparbeide en forsterket variant av TISK-arbeidet på kort tid.

– Dette er en ny situasjon. Når smitten øker på så fort, så er vi ikke forberedt med bemanning, sier Thaulow.

Kommunen jobber fortsatt med å bygge opp beredskapen igjen.

– Vi prøver å kalle inn de som tidligere har jobbet med oss og med å bygge opp beredskapen, sier hun.

Kan bli stort

Det er forventet at smitten etter julebordet øker i omfang.

– Utbruddet i Oslo, med deltakere fra flere andre kommuner, er stort, med mange smittede og mange nærkontakter som følges opp, skriver FHI i en pressemelding.

Alle deltakere på julebordet var anbefalt å teste seg i forkant, og det var høy vaksinasjonsdekning i gruppa. At 60 av 120 er bekreftet smittet, sier noe om smittsomheten, mener bydelsoverlegen.

– Det er en identifikasjon på at dette er en smittsom variant. Det er ikke noe tvil om det.

Det jobbes nå med å kartlegge hvor mange som har fått omikronsmitte.

Senere torsdag er det ventet at regjeringen innfører nye nasjonale og regionale tiltak som følge av at omikron er bekreftet i Norge.