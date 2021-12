Kim fikk uventet mulighet i NHL: – Det føles som en drøm

Under onsdagens hjemmekamp mot Detroit Red Wings var nordmannen Kim Brandvold med å lede Boston Bruins.

Sammen med assistenttrenerne Joe Sacco og Kevin Dean var han å se i spillerboksen under oppgjøret.

– Det var en ny og fin opplevelse, sier Brandvold til TV 2, som fikk ansvaret da trenerne som vanligvis leder laget ikke fikk være med på grunn av koronasmitte.

Fredag var han igjen med å lede laget, da Boston Bruins slo Nashville Predators.

– Jeg har jobbet med å kartlegge motstanderen, for å se hva de har å by på. Underveis i kampene har jeg kommunisert med andre rundt laget som har sett kampene fra en annen vinkel, for å bedre kunne fange opp situasjoner som for eksempel kan klages på til dommeren. Man ser spillet litt annerledes når man sitter høyere oppe og ser kampen. Det har også handlet om å jobbe med spillerne under kamp, sier han.

Valgte bort spillerkarriere

39-åringen var selv hockeyspiller i mange år. Han har spilt kamper for juniorlandslag i Norge og på toppnivå for Manglerud Star.

Brandvold dro så til USA og spilte hockey i fem år der. Da han forsto at han aldri ville nå helt opp som spiller, valgte han heller å satse som trener.

Nordmannen er skøyte- og teknikktrener. Han har vært fast ansatt i klubben siden 2016.

– Jeg var ikke så god på skøyter selv. Så jeg tenkte at det her var noe som hadde hjulpet meg da jeg spilte. Det var en av de første mulighetene som kom. Jeg hoppet på, sier han om hvorfor han valgte å spesialisere seg innenfor dette feltet.

I begynnelsen jobbet han for det meste med unge spillere. Etter hvert fikk han sjansen som trener for AHL, før han halvveis i sesongen fikk sjanser i NHL.

Han jobber nå mest med NHL-laget, men er også med å utvikle spillere i AHL, som er det nest høyeste nivået i USA og Canada.

KAN SMILE: Kim Brandvold har kommet seg gjennom et trangt nåløye og er nå en respektert trener i NHL. Foto: Privat

– En drøm

– Det jeg gjør nå føles som en drøm, svarer Brandvold på spørsmål om hva han drømmer om å oppnå fremover.

39-åringen håper å få fortsette med det han nå gjør i lang tid.

Han har i utgangspunktet ingen planer om å sikte seg inn på en rolle som han har hatt de to siste kampene.

– Det er egentlig ikke der jeg har min spisskompetanse, men hvis det er behov så skal jeg være klar, sier han.