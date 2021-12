Svensk regissør innrømmer overgrep mot 13 år gammel gutt

Staffan Hildebrand (75) er mest kjent for ungdomsfilmene «G som i gemenskap» og «Stockholmsnatt» på 1980-tallet, og han har ifølge svenske medier ofte blitt brukt som en slags stemme til ungdommen og ungdomskulturen.

En ny bok med tittelen «G som i gärningsman», skrevet av Sören Karlsson, skildrer hvordan regissøren skal ha brukt løfter om filmroller, utenlandsreiser og restaurantbesøk og slik forledet to gutter på 13 og 15 år til å ha sex med ham, skriver både svenske Aftonbladet og Expressen.

Tenkte ikke at det var galt

I dag er den yngste av de to guttene over 60 år.

De to guttene skal i perioder ha bodd hos Hildebrand, og i boken forteller de sine historier om hvordan han skal ha forlokket dem til å ha sex med ham. De skal ha vært 13 og 15 år gamle da det begynte, noe Hildebrand også selv bekrefter til Expressen.

I boken sier han videre at han på tidspunktet da overgrepene pågikk, ikke selv tenkte at han gjorde noe feil, men at han i dag innser at det var det.

– Ikke da, men nå med kunnskapen om Meetoo og alt dette ... selvsagt er det feil, sier Hildebrand.

– Ødela hele livet mitt

I boken sier gutten, som var 13 år da overgrepene begynte, at livet hans ble ødelagt etter det.

– Jeg var et barn. Han ødela hele livet mitt, sier han i boken, ifølge Expressen.

De seksuelle overgrepene skal ha vart til etter at han fylte 16 år, skriver Aftonbladet.

15-åringen forteller at Hildebrand hintet til at de skulle innlede et seksuelt forhold da de først møttes.

– Jeg spilte dum for å vinne tid, så første forsøk rant ut i sanden, sier han om møtet i boka.

Til Aftonbladet sier Hildebrand at han ønsker å legge det bak seg.



– Jeg vil be om tilgivelse. Jeg har gjort en feil og går videre i livet, sier han.