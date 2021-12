Solskjærs rake motsetning: – Er ikke der for å få venner

Etter nesten tre år i jobben fikk Ole Gunnar Solskjær sparken som Manchester United-sjef søndag 21. november. Nå har mannen som omtales som «gudfaren» blant tyske fotballtrenere landet i Manchester. Torsdag kveld sitter de røde djevlenes nye sjef, Ralf Rangnick, på tribunen når Arsenal gjester Old Trafford.

– Han er den rake motsetning til Ole. Om dette var en ansettelse med en kontrakt på 3-4 år, så kunne det ha vært at den motsetningen hadde blitt for stor og at han ikke hadde klart å relatere nok til Manchester United. Men på kort sikt tror jeg de vil få en tydelig struktur og en klar ide på hvordan de skal framstå uten ballen, noe de manglet under Ole. Jeg tror det er derfor de valgte ham, sier Raphael Honigstein til TV 2.

Honigstein har fulgt både engelsk og tysk fotball tett gjennom hele livet. Tyskeren, som blant annet er Premier League-korrespondent for Sky Sports Germany, forteller at United nå får inn en sjef med stor «s».

– Han er veldig intens, veldig energisk og veldig rutinert. Han liker ikke setningen «jeg gjør det i morgen». Med han må det skje umiddelbart. Det blir spennende å se om han roer seg litt ned eller modererer seg litt for å jobbe med denne spillergruppen. De vil bli sjokkerte om han gjør det samme som han gjorde i Leipzig og spiller den samme fotballen, jeg tror ikke det er mulig. Det blir interessant å se hvorvidt han er villig til å inngå kompromisser, og hvem som må endre seg mest – han eller laget, smiler Honigstein.

– Ikke noe problem

En som imidlertid ikke er redd for endringer er Manchester United-stopper Victor Lindelöf. Til TV 2 sier svensken at han gleder seg til å møte sin nye sjef.

– Selvfølgelig vet man at han har vært en del av fotballen i mange år, både som trener og sportssjef. Det er en trener som har en ganske tydelig ide om hvordan laget hans skal spille. Jeg gleder meg til å treffe ham og til å se hvordan han er som trener, sier han

Men flere spør seg om Rangnicks spillestil passer Manchester United-troppen. Høyt press, intensitet og arbeidsmoral er normalt sett nøkkelord i tyskerens fotball, men Honigstein tror 63-åringen må belage seg på å tilpasse seg.

– Jeg tror han må moderere sine taktiske ideer, men på andre områder kommer han ikke til å gi ved dørene. For eksempel det som gjelder arbeidsmoral, intensitet og innsats. Jeg forventer ikke at United kommer til å presse som like høyt i banen som Liverpool, jeg tror kanskje det vil skje på en mer kontrollert måte, påpeker Honigstein og utdyper:

– Jeg tror ikke han kommer til å kreve noe som er umulig å levere. Jeg tror for eksempel ikke at han ønsker at Cristiano Ronaldo skal presse som Mohamed Salah eller Sadio Mané. Han er nok klar over troppens begrensninger, hva de kan og hva de ikke kan gjøre. Men de må lytte, jobbe hardt og ta hans råd. Gjør de ikke det kommer han til å gi beskjed om at han ikke er der for å skape venner, men at han er der for resultatene.

Lindelöf tror på sin side at United-troppen kan tilpasse seg det aller meste.

– Det får vi se. Vi har ikke møtt han og vet ikke hvordan han kommer til å jobbe med oss, men det tror jeg absolutt. Vi har mange spillere som er dyktige til å springe og vi har mye energi i laget. Når man ser på troppen vår så er det verdensklassespillere i hver eneste posisjon, så jeg tror ikke det blir noe problem. Om vi kommer opp som et lag og får med oss noen resultater så kan dette bli veldig bra, sier svensken.

Led av utmattelsessyndrom

Rangnick har høstet lovord fra flere Premier League-managere, deriblant Liverpools Jürgen Klopp og Chelseas Thomas Tuchel.

– Gjennom jobben han har gjort og det nettverket han har, har vi nå kommet til et punkt i Tyskland der halvparten av trenerne i Bundesliga har blitt direkte påvirket av å jobbe med ham og hans ideer. Han er enormt innflytelsesrik i Tyskland, men merkelig nok har han gått litt under radaren på grunn av hans arbeid bak lukkede dører, forklarer Honigstein.

For i løpet av de siste ti årene har Rangnick bare vært trener i to av dem. Det fører til skepsis blant deler av Manchester United-supporterne. Nå forklarer Honigstein hvorfor det har blitt som det har blitt.

– I 2011 var han var på toppen av sin trenerkarriere, på nippet til å slå igjennom blant de store. Det er nøyaktig ti år siden. Schalke hadde gått til semifinale i Champions League under ham, noe som var en utrolig prestasjon. De vant den tyske cupen, som også var en utrolig prestasjon. Man følte at han hadde kommet for å bli, men to måneder inn i den neste sesongen sa han opp, fordi han led av utmattelsessyndrom. Han hadde brent seg ut. Han var mentalt og fysisk utslitt, så han kunne ikke fortsette, forteller den tyske journalisten.

Han er overbevist om at Rangnick ville vært nevnt blant de mest suksessrike trenerne i Europa dersom helsa ikke hadde sagt stopp for ti år siden.

– Uten denne forstyrrelsen er jeg sikker på at han ville hatt mer suksess i Schalke, eller tatt det neste naturlige steget til et Bayern München eller et annet lag i et annet land. På grunn av det hullet i CV-en, startet han opp igjen som en klubbygger og ikke en trener. I 2012 fikk han tilbudet om å endre hele Red Bull-gruppen. Ikke bare Salzburg, men Leipzig, New York og et brasiliansk lag. Han gjorde det. Det er det han har brukt de siste ti årene på. Siden han har jobbet som en klubbygger de siste ti årene, har de klubbene som har vært interessert i ham som trener vært usikre på hva de skal tilby ham. Det var ofte en frykt for at Rangnick ville komme inn å forvente like mye makt som han hadde i Leipzig og Hoffenheim, der han til tider var både daglig leder, trener og sportsdirektør. De store klubbene ønsker ikke å ha en sånn maktperson.

Den «perfekte» manager

Til torsdagens oppgjør mot Arsenal sitter 63-åringen trolig på tribunen. Tyskeren har nå fått godkjent sin visumsøknad, men avklaringen kom såpass sent at Michael Carrick har fått beskjed om å lede laget mot «the Gunners».

– Han var jo i staben til Ole, så vi kjenner han godt. I de seneste kampene har vi forsøkt å gå litt tilbake til basic. Vi har prøvd å jobbe som et lag og gjøre de enkle tingene litt oftere. Jeg tror at i en tøffere periode der man ikke har fått de resultatene man ønsker, er det viktig å gjøre de enkle tingene litt oftere og deretter bygge på det. Jeg tror det er det vi har gjort de siste to kampene, sier Lindelöf, som legger til at han har stor respekt for den jobben Ole Gunnar Solskjær gjorde i løpet av sin tid på Old Trafford.

– Det er aldri gøy at en trener må dra. Han har betydd mye for meg og for mange på laget. Men i fotballen, når man ikke får med seg resultater, så bruker det ofte å bli sånn at man vil ha en endring og det var den beslutningen klubben valgte å ta. Det er en person og en trener jeg har veldig stor respekt for, og en jeg har veldig mye å takke for, sier 27-åringen.

Nå venter en ny tid for han og resten av Manchester United-laget under Rangnick. Det tyske ikonet skal lede klubben ut sesongen, før han deretter går over i en toårig konsulentrolle.

– Hadde det ikke vært for at Solskjær fikk sparken og at United var ute etter en korttidsløsning og en konsulent, så tror jeg ikke nødvendigvis at Rangnick ville ha fått jobben. Stillingsbeskrivelsen gjorde han til den perfekte manageren, sier Honigstein og legger til:

– Min magefølelse er at det vil være smart av dem å lytte til ham, uavhengig av hvor mye makt han får. Det er fordi ett tips fra Rangnick om den neste Sadio Mané, Ibrahima Konate eller Dayot Upamecano, eller andre spillere han hentet for slikk og ingenting, er verdt den prisen konsulentrollen koster 10-15 ganger. Det betyr ikke at han må bestemme alt, men det er ikke dumt å lytte til hans ekspertise.