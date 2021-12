Oslo kommune kaller inn til pressekonferanse 17.30

Byrådsleder Raymond Johansen vil orientere om håndtering av koronaviruset i Oslo kommune, skriver kommunen i innkallelsen.

Det ble torsdag satt ny smitterekord i Oslo med 1075 nye koronasmittede det siste døgnet. Selv om det er ny smitterekord, kan det skyldes etterslep har Oslo kommune opplyst til NTB.

Den forrige rekorden i Oslo ble registrert 29. november. Da ble det registrert 838 smittetilfeller, ifølge kommunens oversikt.

Pressekonferansen i Oslo torsdag er altså planlagt halvannen time etter at regjeringen selv holder pressekonferanse om koronasituasjonen i Norge.

Klokken 16.00 har nemlig statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og helseminister Ingvild Kjerkol varslet at de møter pressen. Helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg skal også være til stede.

Smittetallene i Norge er høye. Onsdag ble det registrert 4.045 koronasmittede personer i Norge, 2.525 flere enn samme dag i forrige uke.

I tillegg er omikronvarianten påvist flere steder i landet. Varianten antas å være mer smittsom enn andre varianter av koronaviruset.

Torsdag skal Kjerkol møte kommunene i Viken og Oslo kommune for å diskutere koronatiltak. Tidligere på dagen ble det kjent at Statsforvalteren i Vestland har satt i gang arbeidet med et forslag til regional koronaforskrift etter at det er påvist omikronsmitte i Øygarden kommune.