50-60 smittet etter julebord i Oslo: – Høyst sannsynlig omikronvarianten

Det er nå et pågående smitteutbrudd i Oslo etter et julebord. Bydelsoverlege har oppjustert tallet til 50-60 smittede etter julebordet på Louise Restaurant og Bar på Aker Brygge forrige uke.

Selskapet Scatec arrangerte julefest med 120 deltagere på Louise Restaurant og Bar på Aker Brygge fredag 26. november.

– Oppjusterte tall viser nå at 50-60 personer, som var på dette julebordet, er smittet av koronaviruset, sier bydelsoverlege i Frogner Tine Ravlo til TV 2.

Alle som er smittet er vaksinert.

Hun opplyser at det er høy sannsynlighet for at de som har fått påvist smitte er smittet med omikronvarianten.

Bydelsoverlege Tine Ravlo i Frogner i Oslo. Foto: Per Haugen / TV 2

– Vi har et pågående utbrudd der det er høy sannsynlighet for at det er omikronvarianten. Det 120 personer som møttes til et jobbarrangement i Frogner forrige uke. En av disse personene hadde nylig vært på en reise til Sør-Afrika, sier Ravlo.

Alle måtte testes

Julebordet var arrangert av selskapet Scatec ASA, og ble holdt på Louise Restaurant og Bar på Aker Brygge.

Selskapet bekrefter at ansatte har fått påvist koronavirus etter juleselskapet sist fredag og deltagere på denne festen hadde nylig vært i Sør-Afrika.

De vil ikke opplyse hvor mange som totalt har fått påvist smitte.

Scatec opplyser at det kun var vaksinerte medarbeidere som fikk delta på julefesten og alle måtte vise negativ test før de fikk delta.

SMITTE: Selskapet Scatec bekrefter at ansatte har fått påvist koronavirus etter et juleselskap sist fredag. Foto: Martin Leigland/ TV 2

Oslo kommune ber alle som har var på Louise Restaurant & Bar fredag 26. november i tidsrommet 22.30 til 03.00 om å teste seg. Det var her julebordet fant sted.

Kommunen oppfordrer også folk som har vært på Old Irish Pub på Majorstuen lørdag 27. november i tidsrommet 22.00 til 01.00 om å ta en test.

En av gjestene på Scatecs julebord var her på lørdagen, før personen fikk påvist smitte.

Bekymringsverdig

Folkehelseinstituttet (FHI) mener det er bekymringsverdig dersom dette utbruddet er omikronvarianten.

Basert på informasjon man sitter på til nå om omikron, tror FHI at den nye varianten smitter lettere enn de tidligere variantene og at det kan gjøre smitten vanskeligere å kontrollere.

FHI frykter også at koronavaksinene ikke fungerer like godt på omikron, men smittevernsdirektør Geir Bukholm sier at de håper vaksinen beskytter mot at folk blir alvorlig syke av den nye varianten.

