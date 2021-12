Virusforsker med klar melding til gravide om koronavaksine

Ifølge FHI er 7 av 10 gravide kvinner vaksinert i Norge. I slutten av november kom instituttet med en ny anbefaling til dem som tenker å vente med vaksine til etter fødselen;

«Gravide har økt sannsynlighet for alvorlig sykdom som følge av covid-19. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor gravide om å beskytte seg ved å ta to doser koronavaksine.»

Med omikron-varianten i omløp og økende smitte i samfunnet, mener virusforsker Rebecca Cox ved Universitetet i Bergen det er viktigere enn noen gang at gravide tar vaksinen.

– Risikoen for å få covid som gravid kvinne i Norge er mye høyere nå, fordi vi har så mye smitte i samfunnet. Derfor er det ikke verdt å ta sjansen på å vente med vaksinen, sier Cox, som også er leder for Influensasenteret i Bergen.

– Ikke verdt å ta sjansen

Hun sier det ikke er noe som tyder på at vaksinen er skadelig verken for mor eller barn.

FORSKER: Rebecca Cox er virusforsker ved Universitetet i Bergen og samtidig leder for influensasenteret som er et samarbeid mellom Universitetet og Haukeland Universitetssykehus. Foto: Robert Reinlund / TV 2.

– Nei, det er tvert om covid som er skadelig for dem. Dette så vi sist i en ny studie fra USA der Covid 19 knyttes til dødfødsel og fare for mors liv, sier Cox.

Den første studien hun refererer til er utarbeidet av den amerikanske smittevernetaten (CDC), der det fremgår at uvaksinerte gravide har dobbelt så høy sjanse for dødfødsel.

Den andre studien er utarbeidet av helsedepartementet i Mississippi, og viser at uvaksinerte gravide har fem ganger så høy risiko for å miste livet ved Covid-sykdom.

– Det bekymringsfulle er at vi ser stadig flere gravide og uvaksinerte kvinner som havner på sykehus. Det gjelder særlig i USA, og derfor er det anbefalt at disse tar vaksinen, sier Cox.

Det siste døgnet er det registrert 3.780 koronasmittede personer i Norge. Onsdag var 257 koronapasienter innlagt på sykehus.

SMITTE: Øyeblikksbilde fra Oslo, 27. november i år. Smittetrenden i samfunnet er stigende. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Norsk studie

Den siste tiden har flere meldt ifra om menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksinen. Her kan du lese om TV 2s kartlegging av det.

Til tross for dette, mener Cox det ikke er noe som viser at vaksinen påvirker selve graviditeten.

– Er det noe som tilsier at selve vaksinen kan være skadelig for gravide eller fosteret?

– Nå har det blitt gitt milliarder av doser verden over, og mange av dem til gravide kvinner. Derfor har man begynt å få veldig god kunnskap om tryggheten til vaksinen, og forskningen viser at den er trygg og effektiv, sier Cox.

– Skulle gjerne sluppet å stå her igjen

Hun viser i tillegg til en ny norsk studie, som i slutten av november ble publisert i New England Journal of Medicine.

Der fremgår det blant annet at det ikke fins sammenheng mellom koronavaksinering i første trimester og spontanabort.

Studien er et samarbeidsprosjekt mellom det norske og amerikanske FHI, pluss Universitetet i Ottawa.

– Det at det nå er tre uavhengige studier som peker i samme retning og ikke finner økt risiko for spontanabort etter koronavaksinasjon er betryggende. Det at man finner samme resultat i ulike studier gjort i forskjellige land gjør at vi kan være mer sikre på funnene, skriver forsker Maria C. Magnus ved FHI i artikkelen.

Derfor ikke anbefalt

– Hvorfor anbefaler man fortsatt ikke vaksinering i første trimester hvis studiene viser at vaksinen er trygg?

– Det er fordi det generelt er høyere risiko for spontanabort i første trimester, og derfor anbefaler man generelt ikke vaksiner i den perioden. Dette er kun som følge av et «føre var»-prinsipp, sier Cox.

TRYGG: Virusforsker Rebecca Cox mener det ikke er farlig med flere vaksinedoser, og sier man allerede får oppfriskningsdoser gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Ifølge foreløpige tall fra den såkalte UKOSS-studien i Storbritannia, er 98 prosent av gravide kvinner innlagt på sykehus, uvaksinerte.

Av 235 kvinner gravide kvinner som måtte ha intensivbehandling på sykehus, var 232 uvaksinerte.

Tredje dose?

De siste ukene har det vært mye diskusjon rundt innføringen av en tredje vaksinedose, og hvorvidt dette er helsemessig forsvarlig.

Til de som lurer på dette, har virusforsker Cox ett klart svar.

– Det er ikke skadelig å ta flere doser av samme vaksine. Vi gjør dette flere ganger gjennom barnevaksinasjon, og ofte trenger vi flere doser for å friske opp den immunologiske hukommelsen. Kroppen skal huske den til neste gang viruset treffer oss, sier Cox.

Hun viser til Israel, som har hatt stor suksess med den tredje dosen. Der har antall innleggelser og dødsfall gått ned etter gjentakende vaksinering.