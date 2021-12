Provosert av Erna: – Mindre pisk og mer gulrøtter

– At Erna Solberg (H) vil ha vaksineplikt for helsepersonell gjør meg provosert. Det er andre ting som må prioriteres, sier Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.

I dag sa Høyre-leder Erna Solberg til NRK at hun mener det bør innføres vaksineplikt for helsepersonell. Det skaper sterke reaksjoner.

– Vi trenger tiltak som gjør at folk står i jobb. At sykepleiere orker å stå i jobben sin og ikke slutter. Dette er et sidespor av Erna Solberg, sier Sverresdatter Larsen.

De fleste er vaksinerte

I en fersk undersøkelse SINTEF har gjort kommer det frem at 1,3 prosent av de spurte sykepleierne oppga at de ikke ønsker å vaksinere seg. Årsaken skyldes at de var gravide.

– Vi har troen på frivillighet og ser at vi har svært høy vaksinerate. Her burde toppolitikere som Solberg og regjeringen heller ta grep rundt hvordan de kan klare å beholde livsnødvendig kompetanse på jobb, sier Sverresdatter Larsen.

Undersøkelsen viser også at er ingenting i datagrunnlaget som tyder på sterk vaksineskepsis blant sykepleiere.

– Så vil jeg understreke at vi selvfølgelig er for at folk skal ta vaksine, men dette er bygd på tillit og man bør tenke seg godt om før man bryter det prinsippet, sier hun.

Solberg sa til NRK at hun er mot vaksineplikt generelt, men at du bør være unntak for helsepersonell.

– Vi mener det bør være vaksineplikt for helsepersonell. Det er noe med at din frihet stopper der min frihet starter. Og akkurat på det området er det vanskelig når de som jobber med eldre og skrøpelige mennesker, ikke er vaksinert, sa Solberg til NRK.

Mer gulrøtter

Sverresdatter Larsen mener vaksineplikt er et sidespor og at det er på tide å sette inn tiltak fremfor å komme med pisken.

– Vi trenger mindre pisk og mer gulrøtter. Det er på tide å ansatte støttepersonell innen lager, importør, renhold og ernæring, sånn at sykepleiere og helsepersonell kan gjøre oppgavene de har utdannet seg til.

– Vi trenger alle mulige tiltak som smører et maskineri som allerede jobber på høygir.