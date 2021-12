Carrick: – Kanskje det er en myte om Ronaldo

Manchester Uniteds vikartrener Michael Carrick mener det er en myte at Cristiano Ronaldo ikke kan spille i et lag som spiller med høyt press.

Mange er usikker på hvilken rolle superstjernen Cristiano Ronaldo vil få når Ralf Rangnick overtar. Tyskeren er kjent for å spille en type fotball med svært høyt press, eller såkalt «gegenpress», en intens spillestil som krever blant annet mye løping og sprint av spillerne.

Michael Carrick, som leder Arsenal i torsdagens TV 2 Premium sendte oppgjør fra Old Trafford, før Rangnick overtar til helgen, er sikker på at 36 år gamle Ronaldo kan tilpasse seg den nye trenerens spillestil med høyt press.

– Kanskje det er en myte at Ronaldo ikke kan spille slik. Han har spilt nok kamper i løpet av karrieren og vært suksessfull under trenere som har hatt ulike måter å spille på, og samtidig scoret masse mål for hvert lag. Jeg er sikker på at Ronaldo kommer til å fortsette å score mål, det er det ingen som helst tvil om, sa Carrick på pressekonferansen før storkampen mot Arsenal.

Ralf Rangnick ligger an til å lede sin første kamp som midlertidig hovedtrener i Manchester United hjemme mot Crystal Palace søndag.

Torsdag fikk tyskeren omsider visumet som gjør at han kan jobbe i England, melder blant andre BBC og Daily Mail.

Rangnick ble mandag ansatt som midlertidig United-sjef, men han måtte vente noen dager på å få de nødvendige papirene i orden.

– Spillerne vil tilpasse seg

Når den tyske treneren omsider overtar, kan spillerne vente seg helt andre metoder på trening. Han tar dessuten over i en periode hvor det er et hektisk kampprogram. Manchester United skal spille åtte kamper på 30 dager frem til nyttårsaften 2021.

VIKARSJEF: Michael Carrick. Foto: Isabel Infantes

Carrick føler seg sikker på at spillerne skal klare å håndtere omveltningene som vil komme når Rangnick overtar både på treningsfeltet og i kamp.

– Spillerne tilpasser seg, uansett hvilke stil og ferdigheter treneren har. Vi har spilt med ulike formasjoner og spillemåter mange ganger siden jeg kom hit. Ralf er en fantastisk pedagog og har hatt suksess med sin måte å spille på tidligere. Spillerne ser virkelig frem til det arbeidet som ligger foran dem under den nye treneren, forsikrer Carrick, ifølge ESPN.

Ole Gunnar Solskjærs tidligere assistentmanager vil bli værende som en del av trenerteamet ut sesongen. Han gjør det klart at han ikke har planer om å prøve seg i en jobb som hovedmanager med det første.

– Jeg er ikke desperat etter å bli hovedmanager. Jeg er realistisk, men den erfaringen jeg har fått nå har definitivt hjulpet meg. Jeg ble lei da Ole Gunnar Solskjær forlot klubben, men jeg har tilpasset meg og kommet gjennom nye kamper, poengterer han, og fortsetter:

– Det har vært en utfordring jeg har likt godt. Det er alltid usikkerhet knyttet til hvilken rolle du passer i, og ikke passer i. Men jeg har nytt erfaringen. Jeg har kommet meg gjennom det og lært av det. Jeg har lært masse disse siste ukene, konkluderer Manchester Uniteds midlertidige sjef.

Slik vil Rangnick spille

Manchester Uniteds nye manager Ralf Rangnick forklarte på et trenerseminar tilbake i september prinsippene i sin spillestil, ifølge Sky Sports.

Han pekte der på fem avgjørende punkter.

NY UNITED-SJEF: Ralf Rangnick. Foto: Jens Meyer

– Vi har fem forskjellige situasjoner i fotballen som kan avgjøre kamper. Hva som skjer når laget ditt har ballen selv. Hvordan laget ditt spiller mot defensivt fokuserte lag, eller mot lag som angriper høyt, eller med høyt press, sa tyskeren ifølge Sky Sports.

– Nummer to er hva du gjør når motstanderlaget har ballen. Min idé er enkel, og veldig lik min den min trenervenn Jürgen Klopp bruker. Min fotball er heavy metal, rock og roll, ikke sakte vals. Vi hater tversoverpasninger og støttepasninger, sa Rangnick videre.

– Så har vi det viktige aspektet om hva som skjer når laget mister ballen, og når laget vinner ballen igjen. I tillegg har vi dødballer, som for meg er noe av det aller viktigste. Alle topplagene i verden behersker disse fem punktene på fantastisk vis, mente mannen som skal lede Manchester United ut sesongen om prinsippene i sin spillestil.

Ifølge BBC vil Rangnick være til stede på Old Trafford torsdag kveld, men han har angivelig ingen påvirkning på taktikk, lagoppstilling eller annet.