Lette etter nøkkelord – fant ingenting

Det får TV 2 opplyst.

I 2019 gikk politiet ut i to aviser i henholdsvis Stavanger og Haugesund med opplysninger om at de hadde mottatt «interessante analyseresultater» fra rettsmedisinsk institutt i Østerrike.

Da jobbet de med å analysere materiale som stammet fra drapet på Birgitte Tengs på Karmøy i 1995.

Regionavisa Stavanger Aftenblad erfarte at «resultatene er så interessante at politiet kommer til å gå i gang med taktisk etterforskning».

FORSVARER: Stian Kristensen i Adius Advokater er sammen med kollega Stian Trones Bråstein forsvarer for siktede. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

I dag vet vi at funnene av disse analysene var avgjørende for at politiet kunne pågripe og sikte en 51-åring fra Haugalandet for drapet.

Siktedes forsvarer, Stian Kristensen, har tidligere uttalt til TV 2 at han tror medieutspillene fra politiet skjedde med ett mål: Å trigge en reaksjon fra mannen som nå er siktet, for eksempel gjennom konkrete søk på internett.

Jaktet på disse nøkkelordene

Etter det TV 2 kjenner til, har politiet gått gjennom både mobiltelefonen og datamaskinen til siktede.

Blant tingene de har lett etter, er flere nøkkelord for å undersøke hva 51-åringen har søkt etter på Internett.

TV 2 er kjent med enkelte av nøkkelordene: Det dreier seg blant annet som «DNA», «Kripos» og «Tengs».

I tillegg har politiet undersøkt om det er søkt etter «Finsal» og «Sjødin».

Ståle Finsal var Kripos' etterforskningsleder da drapet ble etterforsket på 90-tallet. Arvid Sjødin er advokaten til fetteren som ble uskyldig dømt og senere frikjent for drapet på Tengs.

Ingen treff

Etter det TV 2 kjenner til har ikke politiet gjort noen treff på nøkkelordene de har lett etter.

– Dette viser at min klient ikke har vært opptatt av Birgitte-saken, sier forsvarer Kristensen.

– Har det noen betydning for forsvaret?

– Vi registrerer dette, og så får vi vurdere betydningen det har opp mot resten av saken, sier han.

ÅSTEDET: Birgitte Tengs (17) ble funnet av en bonde på Gamle Sundsvei noen hundre meter fra hjemmet sitt. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

Etter det TV 2 kjenner til, har politiet gjort undersøkelser i søkehistorikk i tidsperioden fra 2017 og frem til pågripelsen i september. TV 2 er ikke kjent med om politiet har gjort konkrete søk etter nøkkelord før 2017.

Sør-Vest politidistrikt sier at de ikke ønsker å kommentere konkrete etterforskningsskritt.

Nekter straffskyld

Siden siktelsen ble kjent for offentligheten den 3. september i år, har 51-åringen sittet i varetekt i Åna fengsel i Rogaland.

Han er også formelt mistenkt for drapet på Tina Jørgensen, som skjedde i Stavanger fem år etter drapet på Tengs.

DREPT: Konfirmasjonsbildet av Birgitte Tengs (17) har blitt bildet på en av norgeshistoriens med omtalte drapssaker. Foto: Privat

I slutten av oktober gikk politiet ut med at nye undersøkelser av det aktuelle DNA-beviset, som siktelsen bygger på, har styrket mistankegrunnlaget mot 51-åringen ytterligere.

Påtalemyndigheten tar sikte på å gjennomføre en hovedforhandling i løpet av 2022, men er tydelige på at det er usikkert når saken eventuelt kommer opp for retten.

Det handler blant annet om at politiet venter svar på nye DNA-undersøkelser av offerets strømpebukse.

Siktede har hele tiden nektet enhver befatning med de to uløste drapssakene og mener politiet har tatt feil person.