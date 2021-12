Lurer dere på dette, så faen ta dere

Denne uken lå kvinnen i mitt liv på operasjonsbordet for syvende gang for endometriose. SYVENDE!!

Og det er din skyld.

Fordi du tror at likestilling er å sammenligne lønn til en kvinnelig lærer og en mannlig lærer.

Samme lønn for samme jobb.

Ta deg en bolle.

Dette var operasjon nummer syv. Endometriose. Adenomyose.

En av ti kvinner har Endometriose. EN av TI. Adenomyose TO av TI.

Hvis du har en datter, søster, mor eller bestemor så er sannsynligheten for at en av dem har det ganske høy, og det er faktisk 30% sjanse for at du (kvinne) har det om mor eller søster har det.

Hva har egentlig dette med likestilling å gjøre, mannen?

Jo, det forskes ikke på endometriose. Hvis en jente i puberteten har mens smerter så sier legen, «uffda, men det er helt normalt».

Ta deg en paracet eller ibux. Det går over.

Nei, fordi det finnes nesten ikke behandlingsalternativer, og pasienten blir presset til å gjennomgå behandlinger som ikke har dokumentert effekt.

Konsekvensen kan være at pasienten faktisk blir verre.

Det går faen meg ikke over.

Men, heldigvis er endometriose ulik fra pasient til pasient. Hos noen ikke så aggressiv. Andre må opereres flere ganger.

Operasjon må gjøres av kirurger som har fått spesifikk opplæring og erfaring innen endometriose og/eller adenomyose av andre kirurger som har vært gjennom spesifikk opplæring og har erfaring med endometriose og/eller adenomyose, for å få effekt av behandlingen.

Igår.

Fjerne livmor.

Fjerne livmorhals.

Fjerne en eggstokk.

Eggledere er allerede fjernet.

Likestilling?

Nei. Systematisk ulikheter i flere hundre år.

Innen forskning.

Ja. Derfor er det få som har hørt om endometriose.

Det forskes i liten grad på endometriose og adenomyose. Eller andre kvinnesykdommer.

Og folk lurer på hvorfor kvinner har høyt sykefravær?

Faen ta dere.

Det er skammelig. Likestilling er mye mer enn lik lønn.

Det er hele systemet som trenger likestilling. Ikke pengene du får utbetalt i lønn.

Drit i pengene.

Ulike aktører, både private, pasientgrupper og helsevesenet selv har kommet med forslag om å etablere kvinnesenter eller senter som har fokus og kompetanse på slike problemstillinger.

Lurer du på hvorfor det ikke ikke finnes i Norge enda, men titalls i Sverige?

Jeg vet ikke svaret, men tipper det er på grunn av deg, mannen... Hva gjør DU for å støtte opp om like rettigheter for din datter, søster, kone, mor eller bestemor?

Svar på det så spanderer jeg en bolle.

Og sjokolademelk. Ellers ønsker jeg deg en god lunsj

Bildet er fra flyturen i dag for å hente hjem pasienten.

Mangel på kompetanse i Stavanger koster miljøet fire flyturer ...

(Innlegget sto først på artikkelforfatters Facebook-side)

