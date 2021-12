Kathrine Sørland og Andreas Holck fant tilbake til hverandre: – Hun er min store kjærlighet

GOD KVELD NORGE (TV 2): Etter tre års pause, valgte de å satse igjen. Men det at begge har hatt nye forhold i mellomtiden, har ikke alltid vært like lett å fordøye.

– Jeg husker du spurte meg om jeg trodde at jeg og Andreas kom til å bli sammen igjen, og da klarte jeg ikke å svare nei, sier Kathrine Sørland (41) når hun møter Dorthe Skappel og God kveld Norge.

Det er gått mer enn tre år siden hun og eiendomsmegler Andreas Holck (50) avsluttet sitt 14 år lange forhold, da Holck flyttet ut av deres felles bolig, sommeren 2018.

Skyldte på hverandre

– Jeg følte det var Kathrines initiativ. Vi hadde en lengre periode hvor vi kunne vært flinkere til å se hverandre. Så toppet det seg den sommeren 2018, hvor Kathrine sa «nå gidder jeg ikke mer». Jeg va sånn «nei, kom igjen», men jeg så i øynene hennes at hun mente det, sier Holck, og legger til:

– Det var en dårlig høst.

Ektemannen forsøkte å få henne til å endre mening. Men Sørland var bestemt på at dette var riktig for henne da, og bruddet var et faktum.

– Vi var rett og slett ikke snille med hverandre. Det var ikke utroskap eller noe sånt, men det var ikke noe kult å komme hjem. Han var ikke den beste versjonen av seg selv til meg, og omvendt. Og så var vi sinnssykt flinke til å skylde på hverandre, forklarer Sørland.

Hadde nye kjærester

I tre år var de fra hverandre. Nye partnere på hvert hold. Men aldri offisielt en del av skilsmissestatistikken.

– Jeg husker folk spurte sånn «er dere skilt nå», og da ble jeg sånn «nei, ikke snakk til meg om det». Jeg ble litt sint. Skilsmisse hørtes så endelig ut, sier Sørland.

Og det skulle vise seg å ligge mer bak ønsket om å ikke skilles. For begge var egentlig ikke ferdig med den andre.

– Så hadde vi, helt ut av det blå, en hyggelig prat. Da kom vi inn på det her, og så viste det seg at han kjente på mye av det samme, sier Sørland.

Holck utdyper:

– Det er ingen hemmelighet at Kathrine har vært min store kjærlighet siden jeg traff henne i 2004. Vi har veldig mye historie og har gjort mye gøy sammen. Så er hun jo en fantastisk mor til Leon. Jeg synes det er hyggelig når man har et barn sammen, at man faktisk kan være sammen, sier han.

Ville ikke vite alt

Han innrømmer at dette med nye partnere ikke alltid har vært like lett å foholde seg til.

– Det var det jeg grudde meg mest til. Kathrine var litt nysgjerrig i starten. Da vi ble sammen igjen var hun litt åpen om ting som jeg ikke nødvendigvis hadde spurt om. Jeg trenger ikke vite alt, sier Holck med et smil.

– Man må bare bite tennene sammen, akseptere at det har vært tre års pause, og at vi har levd hver våre liv, fortsetter han.

Sørland er enig, og tror at historien deres gjør dem ennå sterkere.

– Jeg føler meg tryggere der jeg er i dag, for nå har jeg faktisk tatt et valg. Det var det jeg synes var så stress, å ikke vite. Da jeg endelig tok det valget, at nå går jeg for Andreas, nå går jeg tilbake til familien min, da kjente jeg at skuldrene bare falt på plass.

Hun har følgende råd til alle eks-par som drømmer om å få til det samme:

– Hvis man kjenner på at man ikke er helt ferdig med det som har vært, så skal man lytte til det. Og så må man slutte å peke på den andre, avslutter Sørland.