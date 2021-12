Hareides drømmebolig solgt på under et døgn

Huset på Solemskogen ble lagt ut for salg på Finn.no onsdag kveld. Allerede klokka 12 i dag, torsdag, var huset solgt.

– Det er vemodig og trist å flytte fra en så fin plass, sier Knut Arild Hareide til TV 2.

Han kjøpte huset i 2019, da han gikk av som partileder i KrF, for 15,5 millioner kroner. Denne gangen ble det lagt ut for 17,5 millioner. Familien har pusset opp huset etter at de kjøpte det.

– Vi har trivdes veldig godt her i skogen. Solemskogen er et nydelig sted, et lite paradis å bo på. Men nå ser vi fram til å flytte til Haugesund, sier Hareide.

Han begynner som sjøfartsdirektør 1. januar, men har foreløpig ikke skaffet seg nytt hus i Haugesund.

– Men vi jobber med saken, sier Hareide, som har tre små barn.

Han håper å finne et like barnevennlig sted i Haugesund. Hareide har ofte syklet til jobb fra Solemskogen. Han forteller at det nedover til sentrum tar 25 minutter å sykle, mens han bruker 40 minutter opp bakkene hjem igjen.

Eventyrlig

Huset han nå har solgt, ligger i skogen med utsikt over Maridalsvannet i Oslo. I boligannonsen heter det at stedet har en eventyrlig og magisk beliggenhet. Det er på nesten 400 kvadratmeter, og har seks soverom. Tomta er på 2,8 mål, og ligger innenfor markagrensen i Oslo. Huset har egen garasje, og mulighet for utleie av to hybler.

Hareide har en lang politisk karriere bak seg. Han ble statsråd første gang i 2004, da han ble utnevnt til miljøvernminister bare 31 år gammel.

I 2011 ble han leder i KrF, men han tapte veivalget om hvilken politisk retning partiet skulle ta i 2018. Hareide ville samarbeide med Arbeiderpartiet, men en avstemning i partiet i november 2018 vedtok at KrF heller skulle samarbeide med Høyre.



Hareide gikk derfor av som partileder, men kom tilbake som samferdselsminister i Erna Solbergs regjering i januar 2020.

Han ble i november utnevnt til ny Sjøfartsdirektør, en åremålsstilling som varer i seks år.