Bestilte simkort til Ole Henriks adresse – ble borte på veien

Det er flere som har misbrukt identiteten til Ole Henrik Golf (32) – deriblant gjerningspersonene i Lørenskog-saken. Noen har også bestilt et Telia-simkort til Golfs forretningsadresse.

Det forteller Golf selv til TV 2.

– Jeg har aldri bestilt dette SIM-kortet. Alt jeg vet om dette, er informasjon jeg har fått fra politiet, sier han.

– Hva tenker du om det?

– Jeg har ikke noen formening om hva dette betyr, verken på den ene eller andre måten.

Flere norske straffesaker

Mandag gikk politiet offentlig ut med Golfs identitet og et bilde av passet hans.

KOPI: Denne kopien av passet til Ole Henrik Golf, som ikke lenger er gyldig, er solgt flere ganger på det mørke nettet. Foto: Politiet

Håpet er at noen som har vært i besittelse av den stjålne identiteten, skal melde seg for politiet og hjelpe dem med å kartlegge alle som tidligere har kjøpt eller solgt den.

– Blant dem må nødvendigvis våre gjerningspersoner være, sa påtaleleder Gjermund Hanssen tidligere denne uka.

Antallet personer som på et tidspunkt har vært i besittelse av identiteten, kan potensielt være høyt.

Etterforskningen har avdekket tre-fire andre norske straffesaker der identiteten er misbrukt, uten at politiet knytter disse sakene til Lørenskog-saken.

Teori: Ble aldri sendt

Videre mener politiet at det er opprettet titalls e-postadresser og telefonnumre knyttet til Golfs identitet.

– Men ingen av disse kan per i dag knyttes til Lørenskog-saken, sier politiadvokat Hanssen til TV 2.

Han bekrefter Golfs historie, men vil ikke svare på når simkortet ble bestilt eller hvilke etterforskningsskritt som er gjennomført knyttet til dette.

– Politiet anser dette som et eksempel på hvordan Golfs identitet er misbrukt i andre sammenhenger, sier Hanssen.

Etter det TV 2 forstår, har politiet forsøkt å finne svar på hvem som bestilte simkortet og hvor i prosessen det ble stjålet.

En sentral teori har vært at simkortet aldri ble sendt, men det er også mulig at det har blitt stjålet underveis i forsendelsen eller fra postkassen som tilhører Golfs forretningsadresse.

Fordi politiet ikke knytter verken simkortet eller andre eposter og telefonnumre til Lørenskog-saken, ønsker de ikke å bidra til oppmerksomhet rundt disse, opplyser Hanssen.

Over 40 tips

Det politiet ønsker, er å komme i kontakt med alle som har opplysninger om Golfs stjålne identitet.

Den eller de som vet hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen, har brukt følgende informasjon til å lage kontoer på ulike vekslingsbørser for kryptovaluta:

En e-post som ikke Golf selv har kjennskap til: ohgolf@mail.com

Et telefonnummer som aldri har tilhørt Golf: +47 40745668

Golfs forretningsadresse: Store Elvegate 16A, Mandal

En kopi av Golfs pass

Tirsdag formiddag opplyste politiet at de hadde mottatt over 40 tips etter at de mandag morgen gikk ut med identiteten.

Flere av tipsene anses som relevante og vil bli undersøkt videre.