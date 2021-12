Rister på hodet av VM-endring: – Det er hjelpeløst

Når Norge åpner håndball-VM i Spania denne helgen, er det mot miniputter som Kasakhstan og Iran.

Lagene hadde neppe vært med om det ikke var for utvidelsen fra 24 til 32 lag. Med flere lag inn ventes det flere enorme seirer i åpningsuken av VM.

– Det vil naturligvis være store forskjeller i flere kamper, men samtidig skal vi utbre håndballen til å bli en verdensidrett, så det er viktig at de nasjonene kommer og får kjenne på hva nivået er der oppe. Så de ikke bare møter hverandre hele tiden. Det gir ingen utvikling, sier Norges landslagssjef Thorir Hergeirsson til TV 2 før fredagens åpningskamp mot Kasakhstan.

TV 2s håndballekspert Bent Svele er uenig. Han liker ikke VM-endringen.

– Det er sjanseløst fordi det utvanner produktet. Jeg synes at 24 var nok. Det er ikke mange nok gode lag til å ha 32, sier Svele.

– Jeg forstår at intensjonen er å spre håndball hit og dit, men dette er hjelpeløst. Noen av de lagene er så dårlige at den første uken blir nesten uinteressant, mener han.

Norges landslagssjef Thorir Hergeirsson. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Hergeirsson: – Vi skal være rause

I hovedrunden kommer enten Puerto Rico eller Usbekistan, som også ventes å bli en kasteball for de norske håndballjentene.

– Disse kampene blir vist på nasjonal TV i land som ikke har en så sterk håndballkultur som mange land i Europa. Da utbrer vi forhåpentligvis en nysgjerrighet for hva håndball er. Vi skal være med på det, og vi skal være rause med dem som nettopp har startet eller som ikke har de samme ressursene som oss. Det passer fint å gjøre i VM, sier Hergeirsson.

Også herrenes VM i Egypt tidligere i år gikk med 32 lag for første gang.

Svele mener Det internasjonale håndballforbundet (IHF) heller burde arrangert et B-VM, slik det gjøres i ishockey.

– Men det er sannsynligvis ikke nok økonomi i det, så da vil de ikke gjøre det. Det er feil med 32 lag i VM fordi det forringer produktet. Ingen er tjent med dette. Noen lag vil kunne vinne med 40-50 mål – hvis de gidder, sier Svele.

TV 2s håndballekspert Bent Svele. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Svenske-kritikk: – Trøttende

TV 2s håndballekspert Bent Svele mener de svakeste lagene i VM holder 2.-3.-divisjonsnivå i det norske seriesystemet.

– Det vil ikke overraske meg om vi får se rekordsifre i dette mesterskapet.

Svele er ikke alene om å være kritisk til VM-endringen.

– Argentina scorer tre mål på 30 minutter. Presidentenes (Hassan Moustafa) ønske om at håndballen skal bli en global sport. Det er kontraproduktivt med 32 lag, den kvaliteten eksisterer foreløpig ikke i håndball for kvinner. Dette blir trøttende, skrev den svenske topptreneren Tomas Ryde, som har erfaring fra Sverige og Romanias landslag, på Twitter etter Spanias 29-13-seier over Argentina i onsdagens VM-åpning.

– Det finnes en fare for å skade håndballen. Man sprer håndballen godt i verden med 24 lag. Det finnes ingen grunn til å øke det med åtte lag, der vi kommer ned på det fjerde og femte beste laget på kontinenter der nivået er mye svakere enn i Europa, sier den svenske Rostov-Don-treneren Per Johansson i Aftonbladets håndballpodkast.

– Behov for flere øyne

Nora Mørk tror IHF er helt klar over at det kommer til å bli en rekke stygge resultater under mesterskapet i Spania.

– Samtidig er det kanskje behov for å få flere øyne i verden på håndball ved at flere lag deltar. Det kan gjøre at flere begynner å spille håndball, og at vi kan få en vinning i det. Ellers gjør vi som vi får beskjed om. Vi skal spille denne runden, og så ha det ordentlig gøy i hovedrunden, sier Mørk til TV 2.

Katrine Lunde mener det er vanskelig å svare på om en utvidelse er riktig.

– Det er viktig at håndball når flere, og det kommer flere med og som kan oppleve VM. Det vil være fantastisk for dem som ikke har vært med, men det er spesielt å vinne med 20-30 mål – hvis vi skulle gjøre det. Vi får håpe det blir gode, jevne kamper, sier målvakten til TV 2.

Lunde har ingen kjennskap til de to første motstanderne ennå.

– Så det er spennende. Det holder meg oppe når jeg ikke kjenner noe til dem. Jeg er spent på å få vite. Vi skal selvfølgelig vinne, men det må vi gjøre i de fleste kampene for å komme til topps, sier Lunde.