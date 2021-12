Gjert Ingebrigtsen trekker fram én av sønnene som hele familiens drivkraft

Mange har lurt på hvordan en tilsynelatende helt vanlig familie fra Sandnes kan nå toppen i en verdensidrett som friidrett.

Familien Ingebrigtsen har klart det. Og bak dem står pappa Gjert, som har trent Jakob, Filip og Henrik til heder og ære.

Han er aktuell med boka «Gjerts metode».

– Boka handler egentlig ikke om sport, den handler mer om å følge mål til resultat, og ha en metodikk og et system. Jeg påstår jo at systemet og metoden faktisk er viktigere enn innholdet.

– Er det den samme metoden i sport, privat og jobb?

– Alt starter med mål. Det å gå fra mål til å ha fornuftige planer, og realistiske planer, for å nå de målene. Så kommer den vanskelige biten; å faktisk gjennomføre. Det å gå fra planer til å gjøre noe, forklarer han og legger til at den typen metode kan anvendes uansett hvilket område det gjelder.

– Jeg gikk fra å løpe 0 til 100 km i uka

Og denne metoden har han også testet ut selv.

– I perioder så jobber jeg litt med det. Jeg jobber med å bli en en litt bedre utgave av meg selv, ikke bare med vekta, men med å andre ting også. Og da har jeg testet den metodikken jeg skriver om i boka. Det må være troverdig, og for at det skal være troverdig, da må jeg gjøre det selv. Sett deg et mål, lag en plan og gjennomfør – for min egen del også. For å se om det er gjennomførbart og anvendelig i andre ting enn idrett. Og det har jeg gjort.

– Hvor mange kilo har du gått ned?

– Det er ikke viktig, men la oss si 10-12 kilo på en tre måneder eller noe sånt. Men det var ikke poenget med den saken der. Jeg hadde satt meg et mål om å kunne løpe et visst antall kilometer per dag, når vi da kom til St. Moritz og treningsleir. Da gikk jeg fra 0 til 100 kilometer i uka i løpet av de tre månedene. Og du lærer litt om deg selv da, forteller han.

– Er det mye forsakelse?

– Egentlig ikke så fryktelig mye. Det handler om å strukturere dagen sin og gjøre det du skal gjøre.

Det har alltid vært Henrik

De fleste har fulgt med på utviklingen til familien Ingebrigtsen i mange år. Nå forteller han hvem som har vært den viktige drivkraften helt fra start.

– Den opprinnelige drivkraften i team Ingebrigtsen, det er ikke noe tvil om at det har vært Henrik, alltid. Helt fra starten av så hadde han noe helt eget, der han evner å se langt utover normalen og langt utover normale grenser. Han var en enorm drivkraft, og er det fortsatt. Han var den som lærte oss andre om at grenser er egentlig kun er en mentalsak, det er ingen grenser hvis du bare vil nok, forteller han og fortsetter:

– Så får du til det du selv ønsker. Men da skal du ville og da må du ta konsekvensen av målene dine og valgene dine. Og der har han vært en enorm drivkraft for oss andre.

Henrik så tidlig noe de andre ikke så, forteller han.

JOBBER MED SEG SELV: Hver eneste dag jobber Gjert Ingebrigtsen med å utvikle seg selv og systemet han har opprettet for seg selv og familien. Foto: God morgen Norge

– Han så muligheter vi aldri så og fikk oss andre med på det. Og så har den ballen begynt å rulle, og etter hvert har det blitt en mer kollektiv drivkraft. Men det er ingen tvil om at det var hans visjon og hans evne til å se langt utover grensene som var den opprinnelige drivkraften. Det er det ikke noe tvil om.

Dette har smittet også over på lillebror Jakob. Allerede som 12-åring hadde han et mål om å vinne OL.

– Da Jakob var 12 år gammel kom Henrik hjem fra OL. Da kunne han si til Henrik; «Syns du det var greit å bare bli nummer 5 i OL? Jeg skal vinne OL». Og så baller det på seg.

– Alle trenger mennesker rundt seg

– Hadde de klart det uten deg?

– Det kan godt være det. Jeg skal ikke overdrive min egen rolle. Men alle trenger mennesker med seg, i alle sammenhenger. Det er ingen som vinner gull og heder helt alene. Så kan man spille en liten rolle eller stor rolle, det er litt avhengig av øyet som ser, men alle er avhengige av noen, sier han og legger til:

TRENER OG PAPPA: Jakob og pappa Gjert Ingebrigtsen etter 1500 m finalen på Olympic Stadion i Tokyo, Japan under OL Tokyo 2020. Foto: Lise Åserud

– Det å gå fra og være et enslig menneske med et mål, til å få noen med seg, som deler drømmen din og som er med å hjelper deg til å nå disse målene. Evner å sette ting i system, sånn at ditt mål blir et realistisk mål og blir gjennomførbart. Og der har jeg prøvd å spille en rolle og legge til rette for at de skal nå målene sine.

Gjert har til vanlig en jobb der han jobber med logistikk innenfor næringslivet. Også i den jobben handler det om gode rutiner, systemer og gode prosesser. Det har vært helt avgjørende for å gjennomføre de prosjektene han har vært med på i jobben sin.

– Og det har jeg på en måte tatt med meg inn i idretten, den måten å tenke på. Samtidig har jeg tatt idrettsmåten å tenke på inn i jobben min. Det er vanskelig å si helt konkret hva som er nøkkelen til det, men allikevel – det systemet vi sammen har utarbeidet har gitt oss gode resultater over tid. Det har sakte, men sikkert gått en vei.

Retter blikket fremover

Senest onsdag kveld var Jakob en av de nominerte til den prisen Karsten Warholm vant; årets mannlige friidrettsutøver i verden.

– Bare det at var i det selskapet, og så ung som han er – gjør det deg bare stolt eller er du litt skuffet over at han ikke vant?

– Sånne priser blir mye politikk og det er nå sånn det er da. Jakob er en ung kar. Det jeg tenker mer på er at når du når så høye mål i en så tidlig alder er: «Hvordan preger det deg i de årene som kommer?» Fram til nå så kan man si til Jakob; «Nå må du passe på å gjøre de rette tingene, for du har et mål om å vinne OL» så forsetter han;

– Når du da har vunnet OL, hva skal du da gjøre? Det har lett for at det blir et vakuum etterpå, når du vunnet det som går an å vinne, og i så ung alder. Så da må du hente fram et eller annet for å motivere deg videre. Systemet ligger der og du vet at du har den tryggheten der i systemet.