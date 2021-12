SV og regjeringspartiene går sammen om strømtiltak – hindrer flertall for andre forslag

– Da får vi feid til side all tvil elle uklarhet om det kommer noe. Så nå blir det vedtatt og så vil det være dialog mellom regjeringen og SV fremover om hvordan vi skal gjøre dette. Men det er en tydelig felles forpliktelse om å komme med noe som monner, sier Audun Lysbakken til TV 2.

De tre budsjettkameratene ble sent onsdag kveld enige om forslaget, som samtidig hindrer flertall for en rekke andre forslag som torsdag legges fram i Stortinget om ulike støtteordninger for folk med høye strømregninger.

Forslaget de tre har blitt enige om lyder:

«Stortinget ber regjeringen raskt komme tilbake til Stortinget med mulige tiltak som kan redusere den økonomiske belastningen for husholdningene på kort sikt og spesielt se på tiltak som kan avhjelpe grupper som rammes spesielt hardt av ekstraordinære høye strømpriser.»

LAGT FRAM I STORTINGET: Det var finanspolitisk talsperson for Ap, Eigil Knutsen, som presenterte forslaget i salen. Foto: Stål Talsnes/TV 2

Opposisjonens forslag

Det kom i går en rekke forslag fra opposisjonen om hvordan staten kan avhjelpe folks høye strømkostnader.

Frp foreslår å betale 4.000 kroner i strømstøtte til hver husstand i Norge.

Venstre, Høyre og KrF foreslår å gi studenter 1.000 kroner ekstra i stipend, ifølge VG.

Rødt vil foreslå å gi de ekstra momsinntektene og det økte utbyttet fra Statkraft til befolkningen, ifølge E24.

MDG foreslår i sitt alternative statsbudsjett for neste år å dele ut hele overskuddet til Statkraft, som er anslått til 5 milliarder, til alle nordmenn, skriver Klassekampen fredag.

SV ville i går kreve kontantstøtte for å hjelpe folk med strømregningen.

– Vi har lansert vår idé til hvordan det skal gjøres. Men poenget er at hvis regjeringen skal gjøre noe, må de søke samarbeid med oss. Fordi vi har en budsjettavtale, så vi har vært veldig opptatt av å få forpliktet regjeringen til at det skal komme en løsning. Det er det vi går sammen om i dag, sier Lysbakken til TV 2.

MDG: – Daffe greier

Stortingsrepresentant for MDG, Rasmus Hansson, er ikke nådig med forslaget som nå ligger på bordet.

– Forslaget Ap, Sp og SV går sammen om på strøm, er utrolig daffe greier. Det eneste de har blitt enige om, er å be Stortinget komme tilbake med mulige tiltak, sier Hansson til TV 2.

Han savner konkrete forslag, og mener forslaget regjeringen går sammen med SV om, blokkerer for gode forslag fra opposisjonen.

– MDG har lenge foreslått en kontantutbetaling på 7500 kroner for en familie på fire. Pengene tas fra Statkrafts ekstraordinære overskudd, grunnrenteskatten og elavgiften. Flere partier har nå sagt seg enig i at kontantutbetaling er lurt, sier Hansson.

– Problemet til regjeringen er at de allerede har svidd milliardene folk betaler inn i økte strømpriser til å komme til en budsjettenighet med SV. Dermed er det ikke mer penger igjen til dette. Det mener vi var uklokt.