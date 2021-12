Påvist omikron i Oslo etter julebord

Dette bekrefter Oslo kommune og Folkehelseinstituttet (FHI).

Selskapet Scatec arrangerte julefest med 120 deltagere på Louise Restaurant og Bar på Aker Brygge fredag 26. november.

60 personer har fått påvist koronasmitte etter dette julebordet.



Nå bekrefter Oslo kommune, FHI og leder for smittesporingstemaet at det er bekreftet omikronsmitte etter julebordet på Louise Restaurant og Bar forrige uke.

Forventer flere tilfeller

Helseetaten i Oslo kommune opplyser torsdag ettermiddag at de har fått bekreftet at omikron er påvist etter et utbruddet som startet i Bydel Frogner i Oslo.

– Så langt er én person påvist smittet med omikron, og det forventes flere tilfeller. Det jobbes aktivt med smittesporing for å begrense smitteveier og forhindre større utbrudd. Her er det tett dialog mellom Oslo kommune og helsemyndighetene, skriver de i en pressemelding.

Smittevernoverlege Frode Hagen sier at laboratoriene screener alle prøver de får inn for den nye varianten av viruset.

– Ved mistanke blir de sendt videre til sekvensering av laboratoriet. Vi angir på rekvisisjonene om de har reist til utlandet, sier Hagen.

– En smittsom variant

Også leder for smittesporingstemaet i Oslo vest, Jorun Thaulow, bekrefter overfor TV 2 at det dreier seg om omikronsmitte etter Scatecs julebord på Louise Restaurant og Bar.

– Vi fikk tidlig mistanke om at det var omikron, derfor jobber vi videre med dette på samme måte som vi har gjort de siste døgnene. Vi har hatt et strengere regime knyttet til de involvert helt fra starten av, slik at vi kan få kontroll på utbruddet og de første tilfellene i Norge, sier Thaulow.

Ansvarlig for smittesporingsteamet sier at av 120 deltakere på dette julebordet er 60 personer smittet av korona.

– Det er en identifikasjon på at dette er en smittsom variant. Det er ikke noe tvil om det, sier Thaulow.

– Hvordan går det med de som er smittet?

– Så vidt jeg har fått beskjed om, er det ingen historier om at noen er alvorlig syke, sier hun.

– Hvordan jobber dere for å smittespore alle som kan være berørt?

– Vi jobber systematisk og har opparbeidet oss ganske gode rutiner. Vi har et godt system for hvordan vi arbeider og har jobbet med mer avanserte saker tidligere. Vi har også nedsatt en egen gruppe som bare jobber med denne saken, sier Thaulow.

– Utbruddet er stort



FHI opplyser at de torsdag fikk bekreftet, gjennom helgenomsekvensering, at en av deltakerne på arrangementet i Oslo var smittet med omikronvarianten av SARS-CoV-2. Det jobbes nå med å kartlegge hvor mange som har fått omikronsmitte,

– Utbruddet i Oslo, med deltakere fra flere andre kommuner, er stort, med mange smittede og mange nærkontakter som følges opp, opplyser FHI.

Testet før fest

Flere ansatte som deltok i Scatecs juleselskapet hadde nylig vært på deres kontor i Cape Town.

Ingen av dem hadde testet positivt før julefesten.

Scatec opplyser til TV 2 at det var kun vaksinerte medarbeidere som fikk delta på julefesten og alle måtte vise negativ test før de fikk delta.

Oslo kommune ber alle som har var på Louise Restaurant & Bar fredag 26. november i tidsrommet 22.30 til 03.00 om å teste seg.

Kommunen oppfordrer også folk som har vært på Old Irish Pub på Majorstuen lørdag 27. november i tidsrommet 22.00 til 01.00 om å ta en test.

En av gjestene på Scatecs julebord var her på lørdagen, før personen fikk påvist smitte.

Restaurantansatte i karantene

Daglig leder Markus Gjelseth ved Louise Restaurant og Bar bekrefter til TV 2 at det er et pågående smitteutbrudd etter en julefest som ble arrangert i deres lokaler på Aker Brygge.



– Vi har hatt et selskap hvor flere av gjestene som spiste middag her har vist seg å være smittet med Covid-19, sier Gjelseth.

Restaurantsjefen sier at de nå samarbeider tett med FHI og fortsetter å følge smittevernreglene og anbefalingene til regjeringen, Oslo kommune og FHI.

– I tillegg har alle våre ansatte som var i kontakt med det aktuelle selskapet blitt satt i karantene og testet seg med PCR-test. Alle våre ansatte som har fått svar på sine tester har så langt testet negativt, sier Gjelseth.

– Hvordan vil dette påvirke julebordsesongen deres?

– Det er fortsatt for tidlig å si. Vi synes det er synd å se at det nå er mer smitte i Oslo igjen enn hva det var tidligere i høst, men vi håper jo at situasjonen vil stabilisere seg fremover.

Saken oppdateres!