Pickup-markedet i Norge er stort sett forbeholdt de som trenger en arbeidsbil. Som regel er de registrert for to personer – som varebil – og prises da mer gunstig enn om de hadde vært fire- eller femsetere.

Men det finnes noe pickuper som ikke er ment å være fornuftige eller spesielt godt egnet som arbeidsbiler. Rett og slett entusiast-pickuper.

En av de aller råeste og dyreste er Ford F-150 Shelby Super Snake Sport. Her får du superbil-ytelser i en diger, amerikansk bil med lasteplan.

Akkurat nå ligger nettopp en slik til salgs her i Norge. Den er noe så sjeldent som kjempedyr og ganske billig, på én gang.

Lasteplanet er stort og romslig og det er tre seter. Det betyr at for enkelte kan denne pickupen fungere fint som familiebil.

Prisen

Prislappen er på drøyt 1,8 millioner kroner, for bilen som står oppført med kun 59 kilometer på telleren. Vi skal straks komme tilbake til hvorfor.

F-150 er den mestselgende pickupen i USA. Rundt regnet selges det rundt én million av disse – hvert år!

Noen få kan smykke seg med Shelby Super Snake-betegnelsen. Det betyr at de er blitt tunet til det glade vanvidd. Bilen vi har funnet på bruktmarkedet er en 2020-modell – som byr på 770 hestekrefter.

Råere enn Lamborghini

Om du skulle trenge å sette det tallet i perspektiv – kan vi jo nevne at verdens raskeste SUV blir undermotorisert i forhold. Lamborghini Urus har jo bare 650 hestekrefter ...

Shelby Super Snake-en har ytelser som en superbil. 0-100 km/t skjer godt under fire sekunder – til tross for at designet er bortimot bilverdens minst aerodynamiske.

Selvsagt er også lydbildet blitt foredlet – og den er senket, har fått utbedret understell og bedre bremser. I tillegg pyntes det opp med litt ekstra styling-elementer.

Interiøret er også blitt løftet opp med ulike Shelby-detaljer.

Fronten er rimelig massiv, ja. Dette er bilen som ligger til salgs i Norge.

Eneste forhandler i Norge

Det er Røhne Selmer i Oslo som selger denne bilen. De er eneste forhandler av Shelby i Norge.

De skriver at de gjerne sender biler til hele landet. Så hvis du er fysen på å få en F-150 Shelby Super Snake levert på døren like før jul, er det bare å sjekke med banken om de er klare for å gi deg tommel opp.

Og så var det dette med pris. Den er altså kostbar. Det er vanskelig å være uenig i det. Men, dette er en litt spesiell pickup, fordi den har tre seter. Så for enkelte kan dette faktisk funke som familiebil.

Halv pris

I tillegg har vi jo allerede nevnt Lamborghini Urus i samme åndedrag som Forden. Selvsagt to helt forskjellige biler, men den italienske bilen har tross alt 120 hestekrefter mindre enn Forden – og koster omtrent det dobbelte.

Så skal vi forsøke å ikke henge oss opp i at bilen koster omtrent halvparten av 1,8 millioner kroner, når den selges hjemme i USA. Den norske staten stikker av med en solid bunke avgiftskroner her.

Nå har jo også Ford en elektrisk F-150 på vei. Lightning, heter den. Den kommer trolig ikke til Norge. Da er det i alle fall godt at vi kan trøste oss med Shelby-utgaven ...

Interiøret er ikke akkurat slik man forbinder med biler til nesten to millioner kroner. Men det er funksjonelt og solid.

