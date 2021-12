TV 2-Desta blir programleder for nytt program

Desta Marie Beeder (33) blir programleder for «Rydderevolusjonen», som er et splitter nytt programkonsept for TV 2.

Desta Marie Beeder blir programleder for TV 2s nye program «Rydderevolusjonen», som har premiere i februar 2022.

Sammen med sitt ekspertteam, bestående av Ingrid Vik Lysne og Mads Clemmetsen, skal trioen hjelpe familier med å få et ryddigere hjem.

I «Rydderevolusjonen» besøker de ulike familier som sliter med å kvitte seg med ting, og som lever i et konstant rot og kaos. Tingene fjernes fra boligen og legges ut foran dem i en stor hall.

I dette programmet må deltakerne gjøre vanskelige valg og kvitte seg med halvparten av tingene sine som enten resirkuleres, gjenbrukes, selges eller doneres bort. Resten av tingene settes tilbake i boligen som i mellomtiden har fått nye, smarte og praktiske løsninger av ekspertteamet.

– Dette programmet har vi virkelig gledet oss til. Det er noe alle kommer til å kjenne seg igjen i, det at vi har for mye ting. Vi håper at programmet gir inspirasjon, ryddeglede og masse nyttige tips på veien, sier programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen i en pressemelding.

Imponert over familiene

Programleder Desta Marie Beeder er imponert over innsatsen til familiene de har vært å besøkt.

– Vi besøker familier som virkelig trenger hjelp til å gi slipp på ting, slik at de får et enklere og bedre liv. Det er forskjellige grunner til at de vi hjelper sliter med å gi slipp, og jeg er virkelig imponert over innsatsen til familiene vi besøker, vi ber de tross alt om å gi slipp på halvparten av tingene sine, forteller Beeder.

Trekløveret er alle enige om en ting og det er at seerne kommer til å kjenne seg igjen når de ser de overfylte bodene og garasjene som finnes i hjemmene de besøker.

EKSPERTENE: Trioen gleder seg til premieren på Rydderevolusjonen. Foto: TV 2

– Dette er helt normale familier hvor tingene har hopet seg opp over tid, og det har etter hvert blitt for vanskelig å komme i gang med en skikkelig opprydning, sier Ingrid Vik Lysne, som mange kjenner fra gjenbruksgjengen i Fæbrik.

Lysne er veldig opptatt av miljøvern aspektet ved oppryddingen, spesielt det å lage nytt av gammelt. Det er ikke alltid nødvendig å kjøpe nytt. Både Ingrid Vik Lysne og Mads Clemmetsen kommer med mange gode tips til hva man kan lage ut av ting man har fra før.

– Vi er rett og slett for dårlige til å redesigne det vi har fra før. Bruk noe av det du har liggende også tilføyer du noe nytt, tipser Clemmetsen.

Han forteller at de blant annet har lagd en skohylle av en bokhylle som ikke blir brukt lenger. Da er det nødvendig å supplere med noen nye materialer, men mer miljøvennlig enn å kjøpe en ny skohylle på Ikea.

Eier du tingene, eller eier tingene dine deg?

Både Beeder og Lysne håper at det norske folk blir inspirert av programmet.

– Jeg håper folk blir inspirert til å rydde opp hjemme og bruke det de har til å lage nytt, og gi videre det man ikke trenger. De fleste av oss har langt flere ting enn vi trenger, og nå er det på tide å rydde opp, sier Lysne og legger til:

– I dette programmet får de overflødige tingene nye eiere, eller så blir de brukt på nytt, og på den måten bidras det til et mer bærekraftig forbruk.

– Jeg håper programmet kan inspirere alle de der hjemme til å virkelig ta en gjennomgang av tingene sine, beholde det de virkelig elsker og trenger, og gi slipp på resten slik at man får et litt mer harmonisk liv, sier Beeder, som gleder seg til premieren.

«Rydderevolusjonen» kommer på TV 2 og TV 2 Play 21. februar 2022.

Trenger du ryddehjelp? Meld deg på her https://www.tv2.no/underholdning/14225585/