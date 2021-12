Opel har lange tradisjoner med stasjonsvogner. Eller Caravan som biltypen lenge het på Opel-språket. Det skulle være nok å nevne biler som Kadett, Rekord, Omega og Astra.

SUV-ene tar stadig større andeler fra stasjonsvognene, men Opel fortsetter å satse på biltypen. Nå er det snart klart for helt ny Astra stasjonsovn. Ikke bare er bilen ny, den har fått et litt freshere navn også. Sports Tourer heter den nå.

I likhet med kombiversjonen lanseres denne som hybrid i kombinasjon med åttetrinns automatkasse.

Stasjonsvogn-versjonen Sports Tourer vises nå. Den kommer i løpet av 2022.

Kommer som elbil

Med en lengde på 464,2 centimeter og en bredde på 186 centimeter skal bilen kombinere det praktiske med det sportslige, ifølge Opel selv.

Lastehøyden er på bare 60 centimeter og Opel mener de har laget et lasterom som er lette å utnytte maksimalt.

Selv om lengden er 6 centimeter kortere enn forgjengeren, sørger den lengre akselavstanden for god innvendig plass, både til folk og bagasje.

– Astra Sports Tourer er den første elektrifiserte stasjonsvognen fra Opel. Kompakte stasjonsvogner har vært viktig for Opel helt tilbake til 60-tallet, og med nye moderne drivlinjer er vi sikre på at særlig barnefamilier vil se hvor praktisk en bil som dette er. Hybridversjonene er en fin start, og fra 2023 kommer også en helelektrisk Astra på markedet, sier merkesjef for Opel hos importøren Bertel O. Steen, Reidar Holtedahl.

Trolig er det elbil-versjonen som virkelig kan blåse nytt liv i det norske Astra-salget.

Opel staser på digitale flater, men her fortsatt fysiske brytere for de viktigste funksjonene.

God plass og mye utstyr

Bagasjerommet på Astra Sports Tourer i hybridutgave byr på over 548 liter bagasjeplass med setene oppslått – og inntil 1.574 liter med baksetet lagt ned. Dette kan deles 40:20:40, noe som gir stor fleksibilitet.

Opel byr også på ny teknologi til folk flest. Blant annet de adaptive LED-lysene som er hentet fra Opels flaggskip, Insignia. Den nye generasjonen lys har 168 LED-elementer – noe som skal gi tilnærmet dagslys selv på norske vinterkvelder.

Innvendig har nye Astra fått neste generasjon Pure Panel. Den gir bilen en horisontal heldigital flate som leverer tilpasset informasjon til fører og passasjerer.

Opel bruker fortsatt fysiske knapper til de funksjonene du skal betjene under kjøring. Det nye operativsystemet lar både fører og passasjerer betjene den store berøringsskjermen på samme måte som dagens smarttelefoner.

Bilen har støtte for de trådløse versjonene av Apple Carplay og Android Auto.

Kameraet i frontvinduet kombineres med andre kameraer – ett foran, ett bak og ett på hver side – og den har ultrasoniske sensorer både foran og bak. Informasjonen fra disse kombineres i Opels Intelli-Drive 2.0, som tilpasser hastigheten inn i svinger. Bilen kommer selv med forslag til hastighetsjusteringer og kan gjennomføre semiautomatiske filskift.

Informasjonen formidles til føreren på den store førerinformasjonsskjermen, eller via head-up-display i frontruten.

Kombiversjonen kommer til våren. Stasjonsvogna dukker opp litt senere.

Først som hybrid

Nye Astra Sports Tourer er designet og utviklet i Rüsselsheim,T yskland.

Alle Opel-modeller skal være «Autobahnproof» - altså ha kjøreegenskaper som støtter høye hastigheter. Dette har man oppnådd gjennom et stivere chassis og ulike forbedringer i hjulopphenget. Vridningsstivheten i nye Astra skal være 14 prosent bedre enn i forgjengeren.

Astra lanseres fra start med to hybridversjonene med opptil 225 hestekrefter - begge i kombinasjon med en åttetrinns automatkasse.

Femdørs kombi-versjonen av nye Astra kommer til Norge i løpet av våren, mens Sports Tourer kommer litt senere. Prisene på bilene er ennå ikke kjent.

