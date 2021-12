Laget pizza på kjøkkenet da søsteren gikk til angrep med kniv

Den lille familien feiret bursdag da moren ble vitne til at datteren (47) drepte sønnen med kniv.

Den 4. mai i år var mor, søster og bror samlet søskenparets leiligheten i Halden for å feire søsterens bursdag.

På kvelden sto bror og søster sammen på kjøkkenet og laget pizza. Samtalen de hadde utviklet seg til en krangel.

Da tok søsteren en kniv og gikk til angrep på broren. Hun påførte ham ett stikk, og han døde etter kort tid.

Mandag møter søsteren i retten, tiltalt for å ha drept sin bror.

Mor ble vitne

Det var den nå tiltalte søsteren selv som ringte nødetatene og varslet om hendelsen.

AKTOR: Statsadvokat Erik Førde leder saken mot søsteren. Foto: Heiko Junge/NTB

– Det var tiltalte som ringte den kvelden. Lydopptaket av nødsamtalen vil bli spilt av i retten. Det er kaotisk, slik den type samtaler ofte er, sier sier aktor i saken, statsadvokat Erik Førde.

Ingen av søsknene har en kriminell historie eller er tidligere domfelt.

Førde sier at de i en periode hadde bodd sammen av praktiske årsaker.

Etterforskningen har ikke avdekket at det fantes en uenighet eller konflikt som gir et motiv til hendelsen.

– Men det er klart, to voksne søsken som skal dele leilighet på den måten, det kan jo være krevende, sier Førde.

Statsadvokaten opplyser at alle var beruset på alkohol den aktuelle kvelden.

Hørte desperate rop

Flere naboer hørte skrik i tidsrommet da drapet skjedde.

En av de nærmeste naboene fortalte TV 2 dagen etter drapet at hun sent den aktuelle kvelden hørte støy fra leiligheten.

ÅSTED: Søsknene delte leiligheten i andre etasje i dette bygget. De hadde bodd der en relativt kort periode. Foto: Truls Aagedal/TV 2

– Det var et støynivå jeg ikke er vant med å høre derfra. Jeg hørte ikke hva de sa, men det var tydelig at det var diskusjon, sa nabo Natasja Hammerø.

Like etterpå hørte hun et brøl og flere desperate rop om hjelp.

Ambulansepersonell og nødetater var raskt på stedet og erklærte broren død.

Tiltalte gruer seg

Den nå tiltalte søsteren var svært preget allerede da de ankom leiligheten. Hun ble pågrepet og siktet for drap.

Hennes forsvarer, advokat Kristin Morch, sier til TV 2 at hennes klient er forberedt på å forklare seg for retten.

– Hun står ved tilståelsen sin, og vil forklare seg om hendelsesforløpet så godt hun kan, sier Morch.

Det ble gjennomført en prejudisiell vurdering av 47-åringens psykiske helse, men det ble konkludert med at det ikke var nødvendig med en full utredning. Det vil dermed neppe bli stilt spørsmål rundt kvinnens tilregnelighet under hovedforhandlingen.

Morch sier at 47-åringen har hatt det tøft siden drapshandlingen.

– Hun gruer seg til rettssaken, og synes dette er vanskelig, sier forsvareren.

Moren slipper å vitne

Moren til de to var direkte vitne til hendelsen, men kommer ikke til å forklare seg for retten, opplyser statsadvokat Førde.

Hun har forklart seg for politiet, men på tross av at hun så drapshandlingen, skal hun ikke vitne for retten.

– Hun har ikke vitneplikt. Slik saken ligger er heller ikke hennes forklaring nødvendig for sakens opplysning, og hun ønsker ikke å forklare seg. Da kan hun slippe, sier Førde.

Saken vil behandles i Sarpsborg tingrett over to til tre dager. Søsteren skal etter planen gi sin forklaring mandag ettermiddag.

De første som skal forklare seg for retter er ambulansepersonellet som var først på stedet.